Viktig Virserumsseger i toppmötet – "PG" nätade i comebacken

Det började mållöst när Virserums SGF tog emot Rydaholms SK i ett viktigt möte i hockeytrean. Inför tredje perioden hade Virserum till sist jobbat till sig en ettmålsledning och det blev ännu ett hemmamål i matchen.

Första perioden blev mållös och det skulle dröja halvvägs in i andra innan målen började trilla in. Gästerna tog ledningen genom Melvin Karlsson i 29:e matchminuten. Tre minuter hann gå innan Virserums comebackande spetsspelare Pierre Gustavsson nätade kvitteringen 1–1.

Med bara några minuter kvar av period två satte Joel Andersson 2–1 till Virserum och ett efterföljande storbråk vid Rydaholmskassen gjorde att gästerna fick inleda tredje perioden i boxplay.

Offensivt i tredje

Av denna inledning blev resultatet avslaget och Virserum fick i stället avsluta sitt powerplay med ett skott mot sitt mål.

Därefter kvicknade man dock till och blåvita hemmalaget var de som hade mest press i flera minuter. Även från defensivt läge spelade laget upp puckarna till kvickare anfall med mer folk än gästernas dito.

Utdelningen kom i 53:e minuten. Då sköt till sist Theo Lundkvist in ett kalasmål assisterad av Kacper Szostak och välförtjänta 3–1 var ett faktum. Det blev slutresultatet och Virserums tränare Tobias Jahr summerade insatsen som "en stark match sett över 60 minuter" och att Virserum trots allt förde spelet.

– De kommer på lite kontringar... ja, men vi gör det starkt.

Är 3–1 i underkant med tanke på hur mycket puck ni har i tredje?

– Både och, de har ändå några stolpskott.

Efter matchen har nu Virserum gått upp på plats två i tabellen med 21 poäng, samma som Rydaholm. Lenhovda leder serien på 24 poäng.