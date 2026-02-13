Otäck skada när VSGF tog sjätte raka segern

En otäck skärskada på underarmen på en spelare i Virserums SGF överskuggade glädjen efter lagets sjätte raka seger. Foto: MostPhotos

Virserums SGF slog Eksjö HC med 6–1 och tog sjätte raka segern i fortsättningsserien. Det som grusade segerglädjen var en otäck skada i slutminuterna. En spelare i VSGF skar upp underarmen och är förd med ambulans till sjukhus.

Det var med knappt två och en halv minut kvar av torsdagens möte mellan Virserums SGF och Eksjö HC som olyckan var framme i ena sarghörnet i Prolympiahallen. En spelare i VSGF råkade ut för en otäck skada när han ramlade med en spelare i motståndarlaget och skar upp underarmen.

– Det träffade som tur väl är ingen kroppspulsåder, men såret är rejält djupt och långt. När jag åkte därifrån satt han upp och var talbar och samtidigt kom ambulansen för att ta med honom till sjukhus, säger VSGF-tränaren Tobias Jahr.

Det hände med två och en halv minut kvar och matchen spelades aldrig färdigt.

– Vi kom överens med Eksjö om att vi bara skulle släppa pucken och låta klockan gå, säger Tobias Jahr.

Upp i tillfällig serieledning

Virserum vann matchen med 6–1 och tog sjätte raka segern i fortsättningsserien. Vilgot Karlsson gjorde två mål, Joel Andersson ett, Kacper Szostak ett, Axel Borg ett och Marcus Bertilsson ett-

– Det är skönt och det är väl egentligen det vi kan ta med oss från den här matchen. Det var ingen höjdare, jag skulle säga att det var en dag på kontoret. Det är aldrig någon fråga om vi inte ska vinna matchen, men vi har svårt att få in pucken och försöker göra det finare än vad det behöver. Det blir lite omständligt när man känner att man är bättre.

Matchavgörande blev att VSGF gick ifrån till 3–1 efter två snabba mål av Vilgot Karlsson i mittperioden.

– Det är starkt att vi kan dra ifrån. Vi visar ändå upp moral och trampar ifrån i andra perioden med två snabba mål. Vi får luft och det är positivt, men det är ingen match som går till historieböckerna.

VSGF går upp i tillfällig serieledning och ligger en respektive två poäng före Lenhovda och Rydaholm. I morgon möts toppkonkurrenterna och VSGF blir av med serieledningen.

– Vi är fortfarande med i kampen och det är väl ett litet avgörande i morgon huruvida det ska fortsätta. Vi håller tummarna för Rydaholm. Vi möter Linköping, Wettern och Rydaholm. Har vi tur och det går som vi vill så blir det en ren seriefinal i sista matchen.

Plus delades ut till Joel Andersson och Carl Backskär.