Virserum vände hemma mot Linköping: "Fick höja rösten"

Theo Lundqvist, här i VH:s tröja, var framträdande när Virserum slog Linköping med 3-2. Foto: Arkivbild

Virserums SGF har fått upp ångan igen. Hemma mot Linköping Mighty Ravens blev det ännu en seger. VSGF vände 0-2 till seger 3-2. – För första gången fick jag höja rösten i pausen och sedan kommer vi ut som ett nytt lag i andra, säger tränaren Tobias Jahr.

Det såg illa ut efter första 20 var spelade för Virserum. Linköping tog ledningen i powerplay med knappt tre minuter kvar och satte även 2-0 i samma spelform med 37 sekunder kvar av perioden.

Tränaren Tobias Jahr var inte alls nöjd med vad han fick se där och då.

– Linköping kommer ut starkt och åker mycket skridskor. De vinner i princip alla närkamper i första perioden och gör det vi har pratat om att vi ska göra. Det gör att vi ligger under med 2-0, säger Jahr.

Han fick ändra om en del efter detta.

– Vi fick göra några justeringar och för första gången den här säsongen fick jag höja rösten i pausen. Vi kommer ut som ett nytt lag i andra och gör det riktigt bra.

Vände snabbt i andra

Det märktes också på resultatet. Theo Lundqvist reducerade och bara 22 sekunder senare hade Adam Dahl gjort 2-2. Fem minuter senare tog Linköping timeout och det berodde på att Vilgot Karlsson fullbordat vändningen.

– Efter att vi vänt är vi spelförande, men de har en duktig målvakt. De har några ströchanser, men vi har fem mot tre och fem mot fyra där sent i tredje perioden. Där borde vi ha avgjort matchen.

I stället fick Linköping Mighty Ravens möjlighet att ta ut målvakten och gå för ett 3-3-mål.

– Men det blir aldrig någon farlig chans så. Det kändes ganska tryggt.

Fick hjälp av Wettern

Jumbon Wettern, som var utan poäng innan den här omgången, skrällde och slog Rydaholm med 5-2. Det gör att Virserum nu bara är tre poäng bakom både Rydaholm och Lenhovda med många poäng kvar att spela om.

– Jag har hört att Wettern fått in en handfull gamla Mjölbyspelare, så de har nog fått till det lite grann. Det är roligt och jämnt att det är så tajt och nu har vi allt att spela för. Det började redan i förra omgången och nu tajtar det till sig ännu mer.

Oliver Sandlund var stabil i kassen och femman med Alfred Skärkarl, Samuel Lemmetty, Theo Lundqvist, Oscar Skiöld och Adam Dahl stack ut mest.