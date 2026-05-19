Var öppen för en fortsättning – nu tackas tränaren av

Tobias Jahrs tid räcker inte till för en fortsättning i VSGF. Foto: Stefan Härnström

I februari var han öppen för en fortsättning. Nu står det klart att Tobias Jahr ändå inte blir kvar i Virserum.

Den tidigare Vimmerby Hockey-tränaren Tobias Jahr kastades rakt in i hetluften. När Wictor Holmberg bytte till Åseda fick han ta över rodret. I februari öppnade han för en fortsättning i Virserum Hockey.

– Vi ska ha en diskussion framöver och se vad det kan landa i. På något sätt är jag inte oäven, sa han då.

Men nu står det klart att sejouren inte blev långlivad.

"Tobias Jahr har valt att inte förlänga ytterligare en säsong då tiden tyvärr inte räcker till. Virserum Hockey vill tacka Tobias Jahr för tiden som headcoach i seniorlaget under den gångna säsongen. När vi fick avhopp på tränarsidan i november tog Tobias över rodret och med honom vände vinden. Efter en tung start för VSGF fick han till både bättre spel och en helt annan glädje i spelartruppen", skriver VSGF i sitt tackinlägg.

Enligt Virserum kommer också fler nyheter om laget släppas inom kort.