VIDEO: Kaptenen hyllades med tifo, fina ord och blommor

Klubbchefen Johan Hermansson Liström tillsammans med Jakob Karlsson och kaptenens två barn, Arvid och Signe. Foto: Meijer Media

Vimmerby Hockeys lagkapten Jakob Karlsson tillsammans med barnen när han hyllas av klubben. Foto: Meijer Media

Vimmerby Hockeys lagkapten Jakob Karlsson passerade nyligen Pelle Ström som den meste i klubben genom tiderna. Mot IK Oskarshamn gjorde han match nummer 517 och hyllades därför innan derbyt.

Han hade redan rekordet för antal poäng i Vimmerby Hockeys tröja. Borta mot Björklöven för en tid sedan gjorde han också match nummer 514 i VH-dräkten och passerade då den tidigare rekordinnehavaren Pelle Ström vad gäller antalet spelade matcher.

Den första hemmamatchen efter detta var derbyt hemma mot IK Oskarshamn på fredagskvällen. Då hyllades kaptenen av sin moderklubb inför nedsläpp. Med sig hade Jakob Karlsson sina två barn, Arvid och Signe, som också gled ut på isen med skridskor på sig.

En hyllningstext lästes upp om honom som såväl spelare, ledare och människa.

"En spelare som står upp för sitt lag, sin förening och sin stad. Ledare på isen, i omklädningsrummet och en självklar del av Vimmerby Hockey", sades bland annat.

Jakob Karlsson fick också ta emot en bukett blommor, ett stort tifo var arrangerat till hans ära och han fick stående ovationer från publiken.

Matchen pågår i detta nu och följs allra bäst HÄR.

Här nedan kan du se ett klipp från hyllningen.