06 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

  • VIDEO: Kaptenen hyllades med tifo, fina ord och blommor

    Vimmerby Hockeys lagkapten Jakob Karlsson tillsammans med barnen när han hyllas av klubben. Foto: Meijer Media

  • VIDEO: Kaptenen hyllades med tifo, fina ord och blommor

    Tifot dagen till ära. Foto: Meijer Media

  • VIDEO: Kaptenen hyllades med tifo, fina ord och blommor

    Klubbchefen Johan Hermansson Liström tillsammans med Jakob Karlsson och kaptenens två barn, Arvid och Signe. Foto: Meijer Media

VIDEO: Kaptenen hyllades med tifo, fina ord och blommor

ISHOCKEY 06 februari 2026 20.05

Vimmerby Hockeys lagkapten Jakob Karlsson passerade nyligen Pelle Ström som den meste i klubben genom tiderna. Mot IK Oskarshamn gjorde han match nummer 517 och hyllades därför innan derbyt. 

Annons:

Han hade redan rekordet för antal poäng i Vimmerby Hockeys tröja. Borta mot Björklöven för en tid sedan gjorde han också match nummer 514 i VH-dräkten och passerade då den tidigare rekordinnehavaren Pelle Ström vad gäller antalet spelade matcher.

Den första hemmamatchen efter detta var derbyt hemma mot IK Oskarshamn på fredagskvällen. Då hyllades kaptenen av sin moderklubb inför nedsläpp. Med sig hade Jakob Karlsson sina två barn, Arvid och Signe, som också gled ut på isen med skridskor på sig. 

En hyllningstext lästes upp om honom som såväl spelare, ledare och människa.

"En spelare som står upp för sitt lag, sin förening och sin stad. Ledare på isen, i omklädningsrummet och en självklar del av Vimmerby Hockey", sades bland annat.

Jakob Karlsson fick också ta emot en bukett blommor, ett stort tifo var arrangerat till hans ära och han fick stående ovationer från publiken.

Matchen pågår i detta nu och följs allra bäst HÄR.

Här nedan kan du se ett klipp från hyllningen.

 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Speciell match för kaptenen – nu blir han VH:s meste genom tiderna
Nytt tungt nederlag: "Handlar om att ta smällen på kinden"
Lagkaptenen efter fjärde raka torsken: "Känner inte igen oss själva"
Kaptenens mäktiga milstolpe – gör match nummer 500 i VH-tröjan
Kaptenen efter skalpen mot Modo: "Långt borta när jag själv växte upp"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt