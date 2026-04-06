KALMAR BEKRÄFTAR TAPPET AV POÄNGSPRUTAN

Kalmar HC har tackat av tränarna Viktor Tuurala och Oliver Styf och succébacken Peter DiLiberatore. På längfredagens eftermiddag kommer ytterligare en avtackning. George Diaco lämnar Kalmar efter en säsong.

George Diaco anslöt till Vimmerby Hockey under säsongen 2024/25 och gjorde omedelbart avtryck med sin snabbhet, teknik och imponerande spelförståelse. Han noterades för 20 mål och 14 assist på 39 matcher i VH-tröjan och såg till att Vimmerby fixade nytt allsvenskt kontrakt.

Det förde honom vidare till Kalmar HC där framgångssagan bara fortsatt under den här säsongen. Han har gjort totalt 58 matcher i KHC-tröjan och levererat fina 57 poäng fördelat på 28 mål och 29 assist.

Att George Diaco lämnar Kalmar HC efter en säsong har varit på tapeten länge och nu meddelar klubben att succéforwarden är förlorad.

"Med din kreativitet, dina känsliga handleder och din förmåga att avgöra matcher har du varit en av seriens mest sevärda spelare och en riktig publikfavorit. Tack för alla poäng, alla snygga finter och för att du alltid gav supportrarna något att jubla åt. Det har varit ett nöje att se dig bära den röda tröjan, och vi i KHC-familjen önskar dig all lycka till på dina framtida äventyr", skriver Kalmar HC på sociala medier.