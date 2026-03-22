DIACO UTSATT FÖR HOT: ”NÅGOT VI ABSOLUT INTE VILL HA"

George Diaco har, enligt uppgifter till Expressen, utsatts för hot under den heta kvartsfinalserien mot Södertälje. Foto: Bildbyrån

Det går att ta på känslorna som finns i kvartsfinalserien mellan Södertälje och Kalmar. Nu berättar Expressen att Kalmarforwarden George Diaco har utsatts för hot under kvartsfinalserien.

Kvartsfinalserien mellan Kalmar och Södertälje är utjämnad till 2–2 i matcher efter Södertäljes seger på hemmais i match fyra på lördagskvällen. Känslorna är heta både på och utanför isen och en spelare som har hamnat i blickfånget är Kalmarforwarden George Diaco i och med att han firade ett mål i tredje matchen i riktning mot SSK-fansen.

Han möttes av en banderoll med texten ”Fuck you Diaco” och livliga burop i samband med lördagens match.

Enligt uppgifter till Expressen har Diaco utsatts för hot under de senaste dagarna och ytterligare några spelare har mottagit anonyma telefonsamtal. Det har fått klubben, ligan och förbundet att agera.

”Det är något vi absolut inte vill ha mot spelare, ledare eller domare. Det är helt oacceptabelt. Vi vill inte se det. Vi kan vinna och förlora matcher, men jag hoppas verkligen supportrar också kan försöka få bort sådana här händelser. Det är absolut inte bra”, säger Hockeyallsvenskans sportchef Erik Ryman till Expressen.

Klubben bekräftar hot

Han uppger att det finns problem med att hitta de som ligger bakom hoten och ärendet har lämnats vidare till förbundets säkerhetsavdelning.

Kalmar HC gick under söndagen ut med information om att spelare i laget har utsatts för hot och att det kommer anmälas till polisen.

”Kalmar HC ser mycket allvarligt på de hot som riktats mot våra spelare. Vi tar konsekvent avstånd från alla former av hot och hat. Vi följer nu Hockeyallsvenskans protokoll för dessa händelser och samtliga hot polisanmäls enligt vår fastställda policy”, skriver Kalmar HC på sin hemsida.

I morgon spelas den femte matchen i kvartsfinalserien i Kalmar och vinnaren skaffar sig ett bra läge för avancemang till semifinal.