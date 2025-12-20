Levin en vinnare i återkomsten – trivdes ihop med Diaco

Eddie Levin svarade för en poäng mot moderklubben Vimmerby Hockey. Foto: Rickard Johnston

Första gången tillbaka i VBO Arena i tävlingssammanhang. Då svarade Eddie Levin för en assist i 1-6-segern och hade kul tillsammans med nygamla kedjekompisen George Diaco som svarade för dubbla fullträffar. – Vi gjorde vår första match tillsammans i Kalmar i onsdags men känner varandra väl sedan tidigare. En jättebra center och det fungerade bra, säger Levin.

Eddie Levin fick fira in julen med tre poäng hemma i Vimmerby.

– Det känns jättekul. Det var länge sedan jag var hemma nu och det ska bli skönt med lite julledighet hemma hos morsan och farsan.

Tillsammans med George Diaco oroade Levin VH-försvaret och duon låg bakom det tidiga 0-1-målet.

– Vi gör en okej match. Vi växer in i det även om varken första eller andra perioden är kanon. I tredje gör vi det jättebra och sätter punkt för matchen tidigt, säger Eddie Levin.

"Det är ingen 6-1-match"

Ja, i tredje perioden gick Kalmar HC från 1-2 till 1-4 på bara ett par minuter. Det fjärde målet prickades in av George Diaco i powerplay efter att Levin bara sekunder tidigare prickat stolpen.

– Det är ingen 6-1-match och jag tycker att VH gör det bra. Vi ska vara glada att vi har en bra målvakt i andra perioden.

Era två första mål känns lite typiskt ett lag i medgång?

– Så är det ju. Jag följer ju VH och vet att de har haft problem med målskyttet och då är det inte lätt. Man missar ett öppet läge och man får inte så många sådana i den här ligan, man måste vara klinisk.

Fick du någon extra bevakning ute på isen?

– Nej, de jag är närmast polare med är för gamla för det.

Annons:

"Jättekul att spela ishockey just nu"

Kalmar HC tog nionde raka segern och Eddie Levin njuter av hockeylivet.

– Det tuffar på. Vi har gott självförtroende och gör många mål. Det är jättekul att spela ishockey just nu.