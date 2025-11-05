Diaco är månadens spelare – hit skänker han pengarna

Kalmar HC:s succényförvärv från Vimmerby Hockey, George Diaco, är månadens spelare i Hockeyallsvenskan. Prispengarna ger han till KHC:s hockeyskola för tjejer.

Värvningen av Vimmerbys fjolårssuccé George Diaco har inte varit någon besvikelse för Kalmar. Kanadensaren har presterat på toppnivå och leder poängligan i Hockeyallsvenskan.

Han har vräkt in 20 poäng och det är fördelat på tio mål och tio målgivande passningar.

Poängligaledarens succé får nu ta emot priset som månadens spelare i Hockeyallsvenskan. Hejapriset, som det heter, delas ut i samarbete med huvudsponsorn Svenska Spel.

Prispengarna skänker George Diaco till Kalmar HC:s hockeyskola för tjejer. Det rör sig om 10 000 kronor.

– Jag vill uppmuntra alla tjejer i Kalmar att följa sina drömmar och spela den sport jag älskar, säger George Diaco.

"Känner mig tacksam"

Juryn till månadens spelare består av representanter från Svenska Spel, Hockeyallsvenskan och media. Dessa väljer varje månad mellan fem spelare. George Diaco fick dessa röster för september och oktober.

– Jag känner mig verkligen tacksam över att få spela i ett så speciellt lag med fantastiska lagkamrater, det gör mitt jobb enklare. Jag är riktigt taggad på vad framtiden har att erbjuda här i Kalmar, säger George Diaco.