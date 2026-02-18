UPPGIFTER: Kalmars succéspelare till finska ligan

George Diaco uppges vara klar för finska ligan till nästa säsong. Foto: Bildbyrån

Kalmar HC plockade George Diaco från Vimmerby Hockey efter dennes succé där ifjol. I Kalmar har succén fortsatt och det har tidigare funnits uppgifter om att kanadensaren ska vara klar för Skellefteå AIK.

Nu kommer Expressens "Sillyrummet" med nya uppgifter. Diaco, den 24-årige kanadensaren som producerat 53 poäng på 47 matcher i Kalmar, ska vara klar för ett nytt land.

Poängligaledaren i Hockeyallsvenskan uppges ha bestämt sig för en flytt österut till kommande säsong. Enligt Expressens uppgifter är Diaco överens med en finsk klubb och det ska röra sig om Vaasa Sport uppger man, men betonar samtidigt att det ännu inte har gått att bekräfta.

Samtidigt har Expressen uppgifter på vad SHL-satsande Kalmar betalat för sina sena värvningar. Att köpa loss Elias Vilén från Pelicans ska ha hamnat på omkring 300 000 kronor. Den finska klubben krävde först betydligt mer, men KHC ska ha lyckats förhandla ned priset.

Utöver själva övergångssumman tillkommer lönekostnader på cirka 30 000 euro brutto för resten av säsongen, enligt tidningen.

"Det innebär en betydande investering – men med kort tid kvar av säsongen och SHL inom räckhåll bedöms den som fullt hanterbar för Kalmar", skriver Expressen.