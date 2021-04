Eric Karlsson ska coacha Karlskrona HK i ytterligare två säsonger. Foto: Simon Henriksson

Vimmerbysonen klar för två nya år som tränare i KHK

Eric Karlsson, med Vimmerby Hockey som moderklubb, fortsätter som tränare i Karlskrona HK. Han har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med Hockeyettan-klubben.

Annons:

Eric Karlsson, som tidigare ingått i Vimmerby Hockeys ledarstab, kom till Karlskronas J18-lag. Han tog därefter över J20-laget och blev sedan huvudtränare för herrlaget i januari när Mats Lusth fick sparken.

Nu står det klart att Vimmerbysonen stannar i KHK i minst två säsonger till.

– Vi har under hans tid som ansvarig för J20 hela tiden sett Erics kvalitéer som en framtida huvudtränare. Han står för modernt ledarskap och har ett bra sätt att kommunicera både på och utanför isen. Den integritet och mognad han visat prov under sin tid här gör att han blir en väldigt viktig bit i det pussel vi lägger för att skapa långsiktighet och kontinuitet, säger KHK:s klubbchef Per Rosenqvist till klubbens hemsida.

Eric Karlsson kommenterar själv förlängningen så här:

– Jag är tacksam gentemot klubben för förtroendet. Under mina år i KHK har jag byggt upp ett stort hjärta för klubben och det är här jag vill vara. Att få bygga något över tid och göra denna resa med KHK känns riktigt inspirerande. Klubben vill utmana om den allsvenska platsen varje säsong och ger oss förutsättningar att göra det. Vi vill bygga upp en verksamhet där man utvecklas både som individ och lag.

Annons:

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

Annons: