Dansken skrällde i Prag – så gick det för de lokala GP-förarna

Andzejs Lebedevs lyckades bäst i lördagens GP bland de "lokala" förarna. Foto: Bildbyrån

En poäng i första GP-tävlingen. Igår tog dansken Leon Madsen gruvlig revansch och vann deltävlingen i Prag.

Madsen tog därmed sin fjärde GP-vinst i karriären. Det enda svenska hoppet Fredrik Lindgren missade tävlingen helt på grund av en skada. Han kraschade svårt i en match i Polen förra söndagen och har opererat foten.

För Västerviks och Dackarnas förare blev kvällen i Prag relativt medioker. Västervikarna Jason Doyle och Robert Lambert körde in åtta respektive sex poäng.

Andzejs Lebedevs och Nazar Parnitskyi i Dackarna drog in nio respektive två. Lebedevs och Doyle åkte ut i sina semifinaler.

Totalen leder giganten Bartosz Zmarzlik efter två raka tredjeplatser.