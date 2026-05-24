24 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Dansken skrällde i Prag – så gick det för de lokala GP-förarna

Andzejs Lebedevs lyckades bäst i lördagens GP bland de "lokala" förarna. Foto: Bildbyrån

Dansken skrällde i Prag – så gick det för de lokala GP-förarna

SPEEDWAY 24 maj 2026 17.00

En poäng i första GP-tävlingen. Igår tog dansken Leon Madsen gruvlig revansch och vann deltävlingen i Prag.

Annons:

Madsen tog därmed sin fjärde GP-vinst i karriären. Det enda svenska hoppet Fredrik Lindgren missade tävlingen helt på grund av en skada. Han kraschade svårt i en match i Polen förra söndagen och har opererat foten.

För Västerviks och Dackarnas förare blev kvällen i Prag relativt medioker. Västervikarna Jason Doyle och Robert Lambert körde in åtta respektive sex poäng.

Andzejs Lebedevs och Nazar Parnitskyi i Dackarna drog in nio respektive två. Lebedevs och Doyle åkte ut i sina semifinaler.

Totalen leder giganten Bartosz Zmarzlik efter två raka tredjeplatser.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Besvikna röster från Målilla – ”Skrek rakt ut”
Kommunalrådet och Målillabon om beskedet: "Sorgligt ögonblick"
BOMBEN: GP-TÄVLINGARNA FLYTTAR TILL VÄSTERVIK
Nykomlingen vann säsongens första GP-tävling – Lindgren femma
LINDGREN GP-TVÅA EFTER TUNG START I RIGA I KVÄLL

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt