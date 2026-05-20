Kommunalrådet och Målillabon om beskedet: "Sorgligt ögonblick"

Det är en sorgens dag för Mikael Karlsson, i egenskap av kommunalråd, Målillabo och inbiten speedwayfantast, efter dagens bomb att GP-tävlingarna flyttar till Västervik. Foto: Lotta Madestam

Han sitter på tre stolar, kan man säga. Han är kommunalråd, Målillabo, samtidigt som han har vuxit upp och jobbat med speedway i stort sett hela sitt vuxna liv. För Mikael Karlsson var onsdagen en sorgens dag. – Det är ett sorgligt ögonblick, att det inte ska vara GP i Målilla varje år, säger Mikael som hoppas att eventet kan komma tillbaka.

Det var inte så att Mikael Karlsson (C) satte lunchkaffet i vrångstrupen, när beskedet kom att GP-tävlingarna flyttar från Målilla till Västervik. Efter mängder av år i Målilla kommer GP-tävlingen i Sverige att arrangeras i Västervik under åren 2028 och 2029.

– Jag visste att det skulle förhandlas om, att det diskuterades, och jag har vetat om det sedan i går, säger han.

Hur vill du kommentera beskedet?

– Det är förstås jättetråkigt. Det är ju flera faktorer som valts in, framför allt den ekonomiska biten. Man kan inte riskera ekonomin för att betala mer för GP:t. Jag har inga summor, men jag förstår att det har varit en ökad kostnad som Västervik var beredd att ta. Vilket Dackarna inte ville.

Hur ser du på det?

– Har klubben valt det och känner att det är en risk för dem att dra på sig en ökad kostnad, så har jag respekt för det.

Hur stor förlust är det här för Målilla och kommunen skulle du säga?

– Det är ett stort tapp, men än en gång; respekt för klubben och deras ekonomi. Tävlingen har varit här i många år, hela kommunen lever ju upp de här dagarna. De sista åren har det varit både två och tre tävlingar. Det är det i år också med SGP2 på fredagskvällen och SGP4 och SGP på lördagen, så det är mycket folk som kommer till kommunen; som bor, äter och handlar i kommunen. Så det påverkar mycket och har satt Målilla på kartan internationellt, inte bara nationellt.

”Sorgligt ögonblick”

Så skyndar han sig att tillägga:

– Det är inget som är hugget i sten, än att det kan komma tillbaka också. Man får gripa det där halmstrået och hoppas på att det är så det blir. Varför inte köra GP i både Västervik och Målilla på sikt, lite utspritt på året eftersom det är nära varandra geografiskt sett. Vi kan ju ha två GP-tävlingar i Sverige. Om vi får lite förarframgångar så kanske det kan smitta av sig. Så det är ett jättetråkigt besked på kort sikt, men jag hoppas att det finns möjlighet att få tillbaka det på lång sikt.