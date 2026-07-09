Här byggs stark gemenskap och en arena redo för stor GP-fest

Sysslorna är många, men var och en vet vad som ska göras för att få allt färdigt. Foto: Lotta Madestam

De är inte bara funktionärer, utan blir vänner med varandra. På arenan byggs en härlig gemenskap där målet är att arrangera ett minnesvärt GP i Målilla. Foto: Lotta Madestam

Peter Samuelsson gör sitt fjärde år som GP-general. På torsdagen beskrev han situationen som ett "kontrollerat kaos". Foto: Lotta Madestam

Krister Eriksson och Björn Dahlström tar en paus efter "väl förrättat värv", som de säger. Foto: Lotta Madestam

Det stundar en rolig helg, men ska Johnny Karlsson lista dem gillar han ändå mer när luftkuddarna sätts på plats på våren. "Då vet man, att då blir det speedway snart", säger han. Foto: Lotta Madestam

Anders Dahlström i ett av många samtal med en dag kvar till GP-festen inleds. Foto: Lotta Madestam

"Det finns vanligtvis 50 soptunnor runt arenan, nu har vi satt ut 65 till som alla ska märkas upp med ”pant” och ”skräp”, så hoppas vi få pant i rätt tunna", säger Leif Malmborg. Foto: Lotta Madestam

Fredric Carlsson, Hugo Rosenlund och Andreas Jonsson i färd med att justera banan i förhållande till sargen. Foto: Lotta Madestam

Birgit Bonaparte från Oskarshamn gillar den sociala biten med att vara en i GP-teamet. Foto: Lotta Madestam

Läget beskrevs som "kontrollerat kaos" under torsdagen när Skrotfrag Arena rustades för den 20:e GP-tävlingen i Målilla. Foto: Lotta Madestam

”Kontrollerat kaos”. Så beskrivs läget på Skrotfrag Arena i detta nu. Maskiner kör fram och tillbaka, scenen byggs klar, telefoner ringer, skärmar mellan förarna putsas och soptunnorna mer än dubblas i antal... Det är bråda dagar för funktionärerna inför lördagens GP-tävling, men tiden är inte så knapp än att man även hinner bygga en stark gemenskap. – Vi tror de som håller i det är ganska nöjda, vi ligger bra till, säger Krister Eriksson och Björn Dahlström.

Det är något visst att köra vägen in till arenan. Här har många minnen skapats för tusen och åter tusentals människor när det arrangerats GP-tävlingar i Målilla. Under 20 år faktiskt, jubileum som det är i år.

Det finns de som kunnat titulera sig funktionär under alla de åren. De är stolta över arbetet de gör tillsammans. Oavsett vilken roll man har, sysslorna läggs liksom ett pussel med ett gemensamt mål – att arrangera ett minnesvärt GP i Målilla.

Ställt ut 65 extra soptunnor

Leif Malmborg kommer ut från ett garage med händerna fulla av lappar och tejp.

– Vi har satt ut fler soptunnor. Det finns 50 vanligtvis runt arenan, nu har vi satt ut 65 till som alla ska märkas upp med ”pant” och ”skräp”, så hoppas vi få pant i rätt tunna, så vi kan få in några kronor, säger han.

Han tillhör de funktionärer som jobbar regelbundet på banan, inte bara så här till GP:t. Det gör Krister Eriksson och Björn Dahlström också. De har slagit sig ner intill klubbhuset, för att söka skugga en stund.

– Efter väl förrättat värv, säger Krister för att uttrycka att de avslutat en uppgift på ett ordentligt och tillfredsställande sätt och att det nu är dags att koppla av eller njuta av frukten av sitt arbete, vilket ordvalet syftar på.

Hur mår ni i detta nu?

– Bra. Skitbra, än så länge. Vi tror de som håller i det är ganska nöjda, vi ligger bra till, säger herrarna.

Det bekräftas av GP-general Peter Samuelsson som lyckas slita sig en stund från raden av mail och telefonsamtal.

Hur många samtal får du på en dag?

– Herre Gud, hundratals, säger han medan telefonen vibrerar igen. Och igen. Samtidigt tar han sig tid att byta några ord med Arvid Johansson som just levererat pokalerna. Och där blev det check också på det.

Klockan är 11.02. Hur vill du beskriva situationen här och nu?

– ”Kontrollerat kaos”. Men, vi ligger jättebra till i arbetet och har koll på det mesta. Vi hade några grejer vi väntat på att få levererat, och det har dykt upp under dagen, säger Peter Samuelsson som haft rollen som GP-general i fyra år.

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Viktigt rent socialt

Alla vet som sagt vad de ska göra och pusslet, som jag kallade det, läggs bit för bit. På VIP-läktaren är exempelvis Birgit Bonaparte i färd med att skura av borden. Hon och hennes man Ulf har rest från Oskarshamn för att vara en del av funktionärs-teamet.

– Vi brukar vara här ofta och jobba när det är GP, så länge man orkar. Det är roligt, kul med ombyte och så är det socialt, säger hon och förklarar att hon måste jobba vidare.

Nu kommer funktionärerna bygga vidare fram till fredag när portarna öppnas för SGP2.

– Så det byggs in i det sista, säger Peter Samuelsson.

Tre som kan styrka det är Fredric Carlsson, Hugo Rosenlund och Andreas Jonsson. De försöker justera banan i förhållande till sargen, får jag förklarat för mig.

Gör man det så här sent, kan jag inte låta bli att undra.

– Ha, ha! Ja, bara det blir gjort innan besiktningen, det är deadline, säger Fredric, som poängterar att han stavar med C på båda ställena.

Fixar ni det?

– Oja, det är inget problem. Det har vi gjort så många gånger innan, så det gör vi väl i år igen.

Med tanke på att det är just 20-årsjubileum har det mesta också gjorts 20 gånger. Så rutinerna sitter, till Peter Samuelssons lycka. Och tacksamhet.

– Så är det, alla har sina uppgifter och vet vad de ska göra, man har gjort det är tidigare, så det finns rutin. Sedan finns det saker som kan bli problem under själva eventet, men huvudsaken är att det inte märks utåt. Det brukar vi lösa.

Blir en härlig gemenskap

Herrarna Eriksson och Dahlström har fått sällskap av Johnny Karlsson i skuggan. Det blir en härlig gemenskap, inget snack om den saken. Man bygger starka vänskapsband genom att jobba mot ett gemensamt mål.

Är det här den roligaste helgen på året?

– Nej, det är när man får sätta luftkuddarna på plats på våren, säger Johnny Karlsson och förklarar sitt svar:

– Då vet man, att då blir det speedway snart.

Fast det är kanske lite svordomar också, erkänner han.

– Det är nog inte alla som tycker som du, tillägger Krister Eriksson och drar ner lite skratt.

Följer tre väderappar

Skratten är många på arenan, de hörs lite överallt medan arbetet pågår, och hela tiden påminner man sig om att vädergudarna är på deras sida.

– Det ser lovande ut, säger Peter Samuelsson som lyfter fram att vädret är det han oroas mest över inför tävlingen. Han nöjer sig inte med att hålla koll i en app, utan både SMHI, Yr och Klart följs noga.

Vad säger du om vädret nu, som det ser ut att bli över GP-helgen?

– Underbart. Det ser lovande ut i alla tre apparna. De två sista åren har det varit hällregn, men banpersonalen har löst det. Vi har inte ställt in en tävling sedan 2016. Men det är klart vi gläds över vädret, det finns inget positivt med regn.

Här kan du läsa en artikel från tidigare i veckan med Peter Samuelsson.