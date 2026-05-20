Besvikna röster från Målilla – ”Skrek rakt ut”

Helen Thunberg tänker på samhället i stort. "Det känns tråkigt för Målilla", säger hon. Foto: Lotta Madestam

"GP-tävlingen i Målilla är årets höjdpunkt", tycker Evelyn och Melanie från Flathult medan Valentina mest brydde sig om pommesen. Foto: Lotta Madestam

Mayra Dombrowski och Gabriella Trochowska tycker det blir långt bort, när tävlingarna flyttats till Västervik. Foto: Lotta Madestam

"Usch, det är dystert", säger Jessica Nilsson, som skrek rakt ut när hon fick höra nyheten. Här tillsammans med kollegan Anna Johansson, som är lika besviken hon. Foto: Lotta Madestam

Målillaborna är överens om att det blir en stor förlust för Målilla när GP-tävlingarna flyttas till Västervik. Foto: Lotta Madestam

Beskedet att GP-tävlingarna flyttar till Västervik tas emot med stor besvikelse och bestörtning av Målillaborna. – Jag är jätteledsen, vi har haft så roligt på våra GP:n, säger Jessica Nilsson.

Det är en samlad bild Målillaborna ger, att hela samhället lever upp och blomstrar under GP-helgerna. Så det är med bestörtning nyheten tas emot.

– Jag fick läsa om det på DH, säger Jessica Nilsson, en av många inbitna speedwayfantaster på orten.

– Hon bara skrek rakt ut, säger kollegan Anna Johansson.

Uppskattat att vara på hemmaplan

Några timmar senare är de fortfarande i någon form av chocktillstånd.

– Usch, det är dystert, säger Jessica Nilsson. Jag kommer inte åka till Västervik, utan det har varit lite av själva grejen att det är på hemmaplan. Jag är jätteledsen, vi har haft så roligt på våra GP:n.

Hur vill ni beskriva Målilla under en sådan helg?

– Målilla blomstrar, hela samhället lever upp. Först försvann traktorpullingen, den helgen var det massa folk precis överallt, och nu det här, säger Jessica Nilsson som även är butikschef på Coop.

– Först och främst tänker jag på det här som Målillabo, men vi har också haft så mycket roligt i butiken under de här dagarna. Tävlingar, det har skrivits autografer och vi har haft både Greg Hancock och Monsterbrudarna på plats. Och det blir ju bortfall i intäkter, det kommer många campinggäster som köper frukost och annat. Nej, usch det är jättetråkigt för Målilla.

"Tråkigt för Målilla"

Nu var det visserligen några år sedan Helen Thunberg var på tävlingarna, men hon tänker på samhället i stort.

– Det känns tråkigt för Målilla, det är så sällan det händer något. Jag tänker också på att det är många föreningar som jobbat där som bli lidande.

Vad var din första reaktion när du fick höra talas om det?

– Jag blev jättesnopen. Jag tycker att det funkat toppen i alla år, i alla fall har det känts så.

Beskrivs som årets höjdpunkt

I gatuköket sitter Evelyn, Melanie och Valentina från Flathult, som äter mat ihop med Jossan från Ödhult.

– Det är jättetråkigt att det flyttar till Västervik, GP-tävlingen är något man sett fram emot varje år, säger Evelyn.

– Det är årets höjdpunkt, tillägger Melanie som sett fram emot att gå hela familjen.

– Det händer inte så mycket annat i Målilla, enas de om.

”Blir långt bort”

Gabriella Trochowska och Mayra Dombrowski i årskurs fem hade också hört nyheten.

– Det är tråkigt, det blir så långt bort nu. Då kanske man inte kan åka dit så ofta.

Så ni kommer att sakna tävlingen?

– Ja, verkligen. Jag har varit med familjen några gånger, vi kanske inte går på det mer nu, säger Mayra.

Båda håller med Jessica och Anna om att Målilla lever upp vid GP-tävlingarna.

– Många pratar om det, det är en helg det är liv och rörelse i Målilla.