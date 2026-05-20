BOMBEN: GP-TÄVLINGARNA FLYTTAR TILL VÄSTERVIK

Efter mängder av år i Målilla kommer GP-tävlingen i Sverige att arrangeras i Västervik under åren 2028 och 2029. – Det här är givetvis ett fantastiskt erkännande för både klubben, våra funktionärer och hela vår stad, säger klubbens ordförande Niclas Wallander.

Avtalet mellan Dackarna och FIM om att arrangera GP-tävlingarna i Målilla löper ut efter sommarens tävling. 2027 finns det ännu inget beslut om. Nu har Västervik säkrat upp tävlingen under 2028 och 2029. Dessutom kommer Speedway of Nations – VM för lag – köras i Västervik nästa år.

– Förtroendet som vi fått betyder oerhört mycket och vi känner oss både hedrade och stolta över att få vara en del av den internationella speedwaysportens fortsatta utveckling tillsammans med världens ledande aktörer inom sporten. För Västervik innebär detta långt mer än bara stora idrottsevenemang. Att få samla världens absoluta speedwayelit i vår stad genom internationella FIM-arrangemang skapar engagemang, stolthet och möjligheter för hela regionen, säger Wallander.

"Ska bli otroligt spännande"

Ordföranden hoppas att tävlingarna ska ge ett lyft för hela kommunen.

– Evenemang av den här digniteten bidrar inte bara till sporten, utan även till besöksnäring, näringsliv och marknadsföringen av Västervik som destination, både nationellt och internationellt. Vi vet vilket arbete som krävs för att arrangera världstävlingar av denna nivå, och vi ser fram emot att tillsammans med Mayfield Sports Events, FIM, våra partners, volontärer, kommunen och alla engagerade supportrar skapa minnesvärda arrangemang med högsta internationella standard. Det här är en stor dag för Västervik Speedway, för Westerviks Motorsportklubb och för hela vår stad.

Richard Coleman på Mayfield Sports Events kommenterar flytten såhär:

– Det ska bli otroligt spännande att ta dessa FIM Speedway-mästerskap till en ny arena under de kommande åren. Även om Västervik har arrangerat semifinaler i FIM SWC, är detta utan tvekan de största speedwayevenemangen som har ägt rum i staden. Jag vill tacka klubben och Västerviks kommun för den passion de lägger ner på att göra dessa evenemang till verklighet, säger han.

"En fantastisk atmosfär"

Speedwayklubben har haft dialog med kommunen under lång tid.

– Västervik ser fram emot att stå värd för dessa berömda internationella evenemang. Vi har en fantastisk speedwaypublik med stor passion och en fantastisk atmosfär, och vi är glada att välkomna både publik, personal och förare till en riktig speedwayfest i vackra Västervik, säger Harald Hjalmarsson, moderat kommunalråd i Västervik.

Klubbens nya lagledare Mikael Teurnberg har arbetat med flera GP-tävlingar tidigare, både i Hallstavik och i Målilla.

– Jag är väldigt stolt och glad över att Västervik Speedway nu kommer att stå värd för Speedway GP-evenemang i framtiden. Att få vara en del av ett så stort internationellt projekt är en stor ära, säger han.

Artikeln uppdaterades 12.20.