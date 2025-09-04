DEBATT: Uranbrytning? Låt invånarna säga nej – behåll det kommunala vetot!

Det är med stor oro vi tar del av regeringens planer på att tillåta uranbrytning i Sverige. Samtidigt pågår utredningar om att begränsa kommunernas veto och möjligheten att stoppa lokalt motstånd mot mindre gruvor.

Centerpartiet anser att de som bor och verkar i ett område – liksom de som fattar beslut på lokal nivå – har bättre kunskap och större vilja än en central myndighet att förvalta platsens långsiktiga värden. För oss är det självklart att det kommunala vetot och förbudet mot uranbrytning måste behållas. Att avskaffa detta skulle utgöra ett allvarligt hot mot Sveriges jordbruksmark, dricksvatten och biologiska mångfald.

Uranbrytning lämnar inga vackra spår – stora sår rivs upp i landskapet och kan aldrig återställas. I Kalmar län finns uranfyndigheter på flera platser, varav Öland är den mest kända och av SGU utpekad som en av landets större fyndigheter. SGU:s kartläggningar, bland annat den som genomfördes 2024 i Västerviks kommun, visade förhöjda halter av flera mineral – inklusive uran – främst i kommunens nordvästra del.

*

I denna nordvästra del ligger Uknadalen, ett unikt och värdefullt naturområde med sprickdalar som spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden. Dalens geografiska läge gör den också betydelsefull för flera vattensystem i norra Västerviks kommun och södra Östergötland. Dessutom är Uknadalen ett starkt jordbruksområde med bördig och högkvalitativ jord, vilket gör den till en viktig del av vår nationella försörjningsberedskap. LRF, Lantbrukarnas riksförbund, avstyrker regeringens förslag om uranbrytning eftersom högklassig jordbruksmark som är omöjlig att ersätta riskerar att gå förlorad.

SGU:s rapport, baserad på kartläggningar, behöver naturligtvi kompletteras med djupare markundersökningar för att fastställa fyndigheternas exakta storlek. Vi inser naturligtvis att nordvästra Västerviks kommun troligen inte blir det första området i landet för uranbrytning, men regeringens nya lagförslag innebär en risk att detta känsliga och unika landskap kan komma i fokus.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) varnar för att det kommunala vetot håller på att urholkas – ett av kommunernas starkaste verktyg för att skydda miljö och näringsliv. Idag har kommunerna rätt att säga nej till uranbrytning, och denna rätt får inte tas ifrån dem.

*

Centerpartiet i Kalmar län vill inte återvända till en tid då staten ensidigt prioriterade kortsiktiga ekonomiska vinster och nationella intressen, utan att värna miljö, dricksvatten och människors boendemiljö. Att hävda att uranbrytning kan ske ”på ett säkert sätt” är att underskatta riskerna – det finns inga riskfria metoder för uranbrytning.

Uranbrytning leder till radioaktivt avfall, förorenat vatten och långvariga ekosystemskador – en risk som inte kan accepteras. Brytningen kan orsaka stora dagbrott och sprängningar som påverkar grundvattnet och kan orsaka läckage av tungmetaller.

I en tid av klimatförändringar och global osäkerhet måste politiker på alla nivåer arbeta för att stärka Sveriges försörjningsförmåga, inte underminera den. Rent vatten och säker tillgång till mat är grundpelare i ett tryggt och motståndskraftigt samhälle.

Därför behöver Sverige en politik som sätter långsiktig hållbarhet före kortsiktiga gruvplaner. Centerpartiet i Kalmar län säger nej till uranbrytning och ja till att behålla det kommunala vetot – för länets, Sveriges och framtidens skull.

Christina Davidson, Nybro

Distriktsordförande

Fredrik Lindwall, Västervik

Ledamot kommunstyrelsen

Ingela Svensson, Odensvi

Kretsordförande, Centerpartiet i Västerviks kommun