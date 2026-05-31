Så många miljoner kan det kosta att införa särskilda undervisningsgrupper

Lars Sandberg (C) till vänster är ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Jabil Seven är skolchef. Foto: Arkivbild

Sedan i höstas har förvaltningen utrett om en särskild undervisningsgrupp ska införas på högstadiet i kommunen. Nu visar det sig att det skulle kosta många miljoner att införa det på varje grundskola.

Andra kommuner har infört särskilda undervisningsgrupper och det fick även Vimmerby kommun att börja titta på saken. I höstas togs beslut om en utredning som skulle titta på om det gick att inrätta en särskild undervisningsgrupp på högstadiet.

I december, när det var dags för återrapportering, togs beslut om att inte införa en särskild undervisningsgrupp. I stället fattade man beslut om att ta fram en ekonomisk kalkyl för vad det skulle kosta att varje grundskola inrättar en särskild undervisningsgrupp.

Nu har nämnden fått en delredovisning och det handlar om vad det skulle kosta att göra detta.

– I dag ligger vi på 6,5 miljon kronor ungefär som används till olika former av särskilda undervisningsgrupper. Skulle man bygga ut det som vi skulle vilja så är det ungefär elva miljoner till, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

"Mycket pengar"

Totalt skulle man alltså hamna på drygt 17 miljoner kronor.

– Så ser det ut här och nu, men ingen budget är tagen ännu och vi vet inte exakt vilka pengar vi har att göra med. Men det här är något som på sikt skulle behövas även om det är mycket pengar.

Har möjligheterna ökat eller minskat till följd av det här som du ser det?

– Jag vill inte spekulera för mycket i det. Det är så mycket saker det hänger på kring var pengarna ska fördelas. Det är klart att om vi inte får hela prioriteringen, som det ser ut att vi inte får, då blir det svårt att göra alla saker vi vill.

"Kanske rör sig om hälften"

Nämnden vill ha drygt 39 miljoner kronor utöver sin tekniska ram. Men det låter inte som man kommer få i närheten av det.

– Det kanske rör sig om hälften, men inget är taget ännu och det tas först i juni. Det vi har fått till oss är att det inte finns så mycket som vi och socialnämnden har gått fram till med som önskade prioriteringar.

Hur mycket behöver ni för att det ska vara möjligt?

– Jag vill inte föregå någonting kring vad som faller och vad som går att genomföra.

Vad är nästa steg?

– Framför allt att se vilka pengar vi får och vad vi kan genomföra.