DEBATT: Barn och ungas matmiljö är ett hot mot deras hälsa

Idag exponeras barn och unga för en stor mängd ohälsosamma livsmedel på sociala medier, ute på stan och till och med i skolan. Det är tydligt att dagens matmiljö är ett allvarligt hot mot barns hälsa.

Matmiljöer är de sammanhang där människor möter mat – när den väljs, köps och äts. Det handlar både om den fysiska omgivningen och faktorer som pris, reklam och normer. Barn och ungas matmiljö formas bland annat i hemmet, skolan, butiker, genom reklam i vardagen och på sociala medier. I bästa fall kan barn inspireras till att äta mer hälsosamt, men det kan också ha motsatt effekt.



Pep-rapporten 2026, framtagen av Generation Pep och Hjärt-Lungfonden, visar att mer än hälften av alla barn ser utomhusreklam för mat och dryck varje dag. Var tredje barn säger att de köper mat eller dryck som de sett reklam för på sociala medier, och många upplever att de ofta uppmuntras till konsumtion av godis, läsk, energidryck och snabbmat. Men det finns flera åtgärder som kan främja barns hälsa.



Att införa en producentavgift på sockersötad dryck kan minska både försäljning och konsumtion. Samtidigt kan det bidra till att producenterna ändrar produkterna och prisskillnader skapas som gynnar osötade alternativ. Att dessutom slopa momsen på frukt och grönsaker bidrar till att näringsrika alternativ blir mer ekonomiskt tillgängliga, eftersom priserna sänks för konsumenten.



Det är tyvärr tydligt att dagens matmiljö till stor del är utformad för att sälja produkter, snarare än att skydda barn och ungas hälsa. Ohälsosam mat exponeras strategiskt i matbutikerna, där godis och andra onyttiga livsmedel ofta placeras nära kassan. Istället bör hälsosamma alternativ vara mer tillgängliga, och ersätta godiset i kassan.



Matreklam för ohälsosamma livsmedel bör förbjudas. Samma sak gäller för flerköpskampanjer på till exempel godis och energidryck eftersom de gör ohälsosamma val mer attraktiva, särskilt för hushåll med begränsad ekonomi. Dessutom är barn och unga extra mottagliga för marknadsföring, särskilt när den är förtäckt som underhållning. Genom att införa zoner på skolområden som förbjuder den typen av reklam, skyddas barn och unga mot ohälsosamma matmiljöer.



Vi behöver en matmiljö där hälsosamma val är lättillgängliga och självklara. För att lyckas med det har beslutsfattare, myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och civilsamhället alla ett gemensamt ansvar att engagera sig.



Carolina Klüft, Verksamhetschef Generation Pep

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden