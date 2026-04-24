Renoveringen firades med stor taklagsfest – se bilderna här

Nu är taket nytt och de gamla lysrören är bytta mot LED-lampor i en av Vimmerbys stora affärslokaler. Camilla Sand och resten av personalen på Sandströms i Vimmerby hade fullt sjå att serva strömmen av kunder när den avslutningen renoveringen firades i torsdags. – Jag är jättetacksam att alla ville komma hit, det stärker staden.

– Det har varit jättetrevligt hela dagen, det har varit över förväntan. Redan när vi öppnade. Det märks att bättre väder börjar komma vilket gör att köpsuget är större, sammanfattade Camilla Sand firandet.

I studenthandeln finns det fortfarande lite att göra men nu är runt 1 200 kvadratmeter av taken bytt och belysningen är nu moderna LED-lampor, plus lite annat.

Den nya belysningen är inte bara behagligare utan kommer inte bleka kläderna som lysrörsljuset gjorde. Dessutom är de mycket energisnålare och bättre för miljön.

– Allt är nu bytt egentligen, så det är hela konstruktionen. Alla ventilationsdon, alla de infällda lamporna. Vi märker väldigt stor skillnad på belysningen när man går här inne. Innan hängde ljusskenorna ner innan så allt känns mycket luftigare.

Inbjudna lokala företag

Sandströms hade lite längre öppettider och inbjudna företagare som visade upp sig i lokalen. Ylva Sandström hade en hörna där hon visade upp sina konstverk, Lovisa Styrbjörn från Nyshults blomsterträdgård hade tagit med sig blombuketter som hon sålde. En trend som återkommit är färganalyser och det kunde besökarna få av Pia Svensson.

Färganalys har de senaste åren blivet en stor trend igen, främst via sociala medier och TikTok förklarade Pia. Hon hade precis hjälpt Li-Anne Lindh att hitta rätt klädnyanser:

– Vi har tittat lite på vilken typ du ska ha av basplagg. Från att gå från varma färger till kalla färger.

Färganalys är enligt Pia något man bara gör en gång i livet – håret blir grått och huden åldras men hudtypen är det man ska utgå från:

– Färganalys gör man en gång i livet och det är de färger man är född med. Man tittar på huden, ögonen och håret men det som är mest avgörande är din hud. Det avgör vilka färger du ska ha sedan ändrar du ju aldrig din grundhudtyp.

Erfarna och nykomlingar

Åbro bryggeri serverade drycker, exempelvis sitt nya helt sockerfria läsksortiment. Peter Fjällgård bjöd på smakprov av sina brända mandlar och Selma Järpén från Stadshotellet serverade smakprov från köket:

– Precis, jag bjuder på lite cesarsallad och innan hade jag skagenmackor, men de tog slut, väldig tfort!

Hon tycker det är superkul att ha sådana evemang i Vimmerby som lockar ut lite folk och hon fortsätter med att berätta att Statt brukar dyka upp på liknande tillställningar:

– Vi blir superglada när vi får förfrågningar så det är självklart att vi ställer upp på det!

Frisörerna Maja Johansson och Linn Uhre från Lyft var däremot helt nya på det här med att visa upp sig på minimässor:

– Det är första gången, det är jättekul att få komma ut utanför, skrattar Linn.

– Ja, att få visa upp sig och se lite folk och träffa andra företag som också är här, tillägger Maja.

Vid sitt bord sålde de stylingprodukter och erbjöd även en uppsnoffsning på plats för den som vill bli vårfin.

– Vi har med oss lite nyheter från vårt Björk - lite sommarnyheter, svarar Maja och visar några av produkterna de tagit med.

– Vi har plockat ut lite särskilda stylingprodukter och vi erbjuder lite styling med om någon vill ha. Än så länge är det inte så många som har nappat på det men de har väl fullt upp med att handla. Det är trevligt at vara här bara och det är många ansikten man känner igen, konstaterar Linn.