Skolbuss i olycka – ingen stannade: ”Var är civilkuraget?”

En buss från KLT blev strandad efter att något hänt med ett däck under körning. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos.

När Marie Alsér på fredagsmorgonen körde till jobbet stod det klart att en buss på väg till Vimmerby varit med om någon sorts olycka. Ett stort antal elever på väg för att skriva nationella prov stod dessutom strandade vid vägen utan att en enda bil stannade. Efter att ha gjort en insats med att köra elever till gymnasiet ställer sig Marie starkt kritisk både till bussbolaget som inte ställt ut varningstriangel – och till allmänheten. – Var är civilkuraget hos vanliga människor? undrar hon.

Morgonen började dramatiskt för ett tiotal gymnasieungdomar som på fredagsmorgonen var på väg till skolan i Vimmerby för att skriva nationella prov. Enligt vittnesmål på plats ska ett däck ha lossnat från bussen, men de uppgifterna har inte bekräftats av KLT som dock styrker att någonting har hänt med ett däck. Inga personer kom till skada vid händelsen.

Marie Alsér, boende i närheten, passerade bussen strax efter olyckan och hajade till när hon såg att bussen stod på fälgarna strax intill hållplatsen vid Toverum. Utanför bussen stod en stor grupp passagerare, varav ett tiotal skolungdomar.

– Jag stannade till och frågade vad som hänt. De hade rullat däcken åt sidan så bussen stod på bara fälgarna. Någon där berättade att de hade hört skrammel och en stor smäll, och att ett däck lossnat från bussen.

För Marie som åkte ensam i sin bil var det självklart att kolla med passagerarna om någon ville ha skjuts till Vimmerby. Hon ställer sig frågande till att inga andra bilar stannade och kollade om de kunde hjälpa till, trots att det var uppenbart att något hänt.

– Det är lite anmärkningsvärt tycker jag. Varför har ingen stannat? Var är civilkuraget hos vanliga människor?

Bråttom till nationella proven

Många av ungdomarna hade extra bråttom till skolan just denna dag, eftersom de skulle skriva nationella prov. Marie fick med sig tre i sin bil, och kunde lämna av dem vid gymnasiet endast lite försenade. Om de resterande eleverna hann i tid till sina prov vet inte Marie.

– De kom säkert sent, men jag hoppas det gick bra. Nationella proven är nationella proven och kommer inte igen.

När Marie stannade vid platsen reagerade hon även på att det inte var utsatt någon varningstriangel, trots att bussen havererat och många passagerare rörde sig vid vägen.

– Jag sa till chauffören att han måste ställa ut triangeln. Det är så många grejer i det här som jag reagerade över, och jag känner att sådant här bara inte får hända. Det måste finnas rutiner för vad man ska göra om en buss tappar däcken. Jag hoppas verkligen de kommer utreda händelsen.

KLT bekräftar incident

Marie Toftskär, basenhetschef på KLT, bekräftar olyckan, men vet fortfarande inte exakt vad som hände med däcket.

– Jag har inte några exakta uppgifter om det, men vet att det varit problem med ett däck. Troligtvis har det sprängts, det är vanligast när det gäller bussarna.

Till att börja med rådde det även oklarheter från KLT´s håll om det faktiskt varit passagerare ombord när bussen fick problem med däcket, men Toftskär bekräftar att så var fallet.

– Det var passagerare med, men ingen blev skadad, vilket är jätteskönt naturligtvis. Jag ska inte säga att passagerarna blev strandade, men de blev stående ett tag. Det tog ungefär 20-25 minuter tills vi hade ett ersättningsfordon på plats, men vi fick ut det relativt snabbt och så kördes alla runt dit de skulle.

En person som var på plats är kritisk till att ingen varningstriangel ställdes ut. Hur ser du på det?

– Det ska finnas trianglar i alla våra fordon, och det finns naturligtvis rutiner för hur de ska användas och förarna ska veta hur de ska användas. Vi håller på att reda ut nu med bussbolaget och den som körde bussen och ska se över hur det brast i detta.

Händelsen ska utredas, menar Toftskär.

– Vi ska försöka ta reda på vad som hände, enligt de rutiner som vi alltid följer.