Så lyder kundernas omdöme om butikens förvandling

Butikschefen Håkan Ericsson var ständigt påpassad av kunder och kollegor under nyöppningen. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerbyungdomarna Al Baraa Al-Siiada, Felix Ahnstedt och Edvin Tunek gillar ÖoB:s nya look efter ombyggnationen som har pågått i två och en halv vecka. Foto: Ossian Mathiasson

Anneli Jakobsson shoppade loss i samband med öppningsfesten på ÖoB. "Jag har saknat ÖoB under den här tiden", säger hon. Foto: Ossian Mathiasson

Marie Karlsson besökte ÖoB:s "nya" butik tillsammans med sin mamma och var på jakt efter bland annat flyttkartonger och Champis-läsk. Foto: Ossian Mathiasson

Efter 18 år med i stort sett samma utseende har ÖoB i Vimmerby fått sig ett ansiktslyft. Butikens stora ombyggnation är färdig och kundernas välkomnades in i de ombyggda, fräscha och moderna lokalerna på fredagen.

Dagens Vimmerby var på plats på fredagens nyöppning och pratade med ett gäng kunder för att ta reda på deras tankar och åsikter kring butikens invändiga förvandling.

Tillströmningen av kunder var stor och shoppingsugna personer i alla åldrar trängdes bland välfyllda hyllor i butiken.

Några minuter efter öppning fick vår tidning en pratstund med Marie och Anders Karlsson från Vimmerby som precis hade tagit sig förbi de inledande avdelningarna.

– Det ska bli spännande att komma in och se hur det har blivit efter ombyggnationen. Vi har än så länge inte sett så mycket, säger Marie Karlsson.

Hur lyder ert första intryck?

– Jag tycker att det känns bra och det är väldigt annorlunda. Jag tycker att det är bra med avdelningar och det gör det lättare att hitta då om det är något speciellt man ska ha, säger Marie Karlsson.

"Blev faktiskt lite ställda"

Knappa timmen före öppning tog Marie och Anders plats och började köa utanför butiken.

– Vi har ganska länge pratat om att vi ska gå på nyöppningen. Det var bara fyra personer framför oss när vi kom klockan 8.10 och vi hade trott att det skulle vara mycket folk när vi kom.

Är det något speciellt ni har uppskrivet på handlingslistan?

– Det vet jag är att jag ska köpa flyttkartonger till min mamma. Vi ska också köpa en back med Champis-läsk och lite smågrejer, till exempel sköljmedel.

Hur har ni löst sådana inköp nu när ÖoB har hållit stängt i två och en halv vecka?

– Det finns andra affärer, men vi blev faktiskt lite ställda. Anders skulle fylla 70 år och vi skulle ha en del engångsartiklar, då tänkte jag ”nämen gud, vi måste åka till ÖoB innan de stänger” och det gjorde vi.

"Som att man är på Ullared"

En annan kund som tog plats i folkvimlet för att kika in i lokalerna som har fått sig ett ansiktslyft var Vimmerby Hockeys materialförvaltare Arne Sundberg.

– Det känns lite som att man är på Ullared, säger Arne Sundberg och uppskattar uppfräschningen.

– Jag tycker att det ser väldigt bra ut. Det behövdes kanske göras om lite grann. Det är klart att det blir annorlunda och det är roligt att de gör om.

"Hittar varorna lättare"

Politikern och Storebrobon Anneli Jakobsson var imponerad efter att ha gått ett shoppingvarv i butiken.

– Butiken är helt fantastisk. Jag har saknat ÖoB under den här tiden. Jag tycker att det är mer strukturerat och man hittar varorna lättare nu, säger Anneli Jakobsson.

Kände du igen dig när du gick runt i butiken?

– Nej, nej. Det gjorde jag inte. Jag tycker att det är mycket lättare att hitta det man söker nu.

Anneli Jakobsson var en av många personer som köade för att komma in tidigt i butiken.

– Jag var här klockan 8.15 och stod ungefär i mitten av kön. Sedan fylldes det på så det var kö hela vägen bort till leksaksaffären.

För Mark Petersson var det första besöket på ÖoB i Vimmerby – och han besökte butiken med sin sambo.

– Själv har jag inte så mycket att säga om butiken sedan tidigare då ÖoB är nytt för mig. Butiken verkar bra och de har ganska bra rabatter också nu så man får passa på, säger Mark Petersson.

Vad kikar ni efter?

– Lite stekpannor och sånt typ.

Hur är det att handla med så mycket folk i butiken?

– Precis vid ingången var det väldigt mycket folk så det blev lite smått kaos kan man väl säga. Annars är det inte så farligt här inne.

"Roligt att den uppdateras"

Vimmerbyungdomarna Edvin Tunek, Felix Ahnstedt och Al Baraa Al-Siiada ser positivt på att ÖoB har öppnat i ny skrud och med ny look.

– Det är kul att det händer något nytt. Det är också en butik som alltid har funnits här i Vimmerby och det är roligt att den uppdateras, säger Felix Ahnstedt.

– Det är jättefint och organiserat, säger Al Baraa Al-Siiada.

– Det är ett mer modernt upplägg med väggarna och uppdelningen av lokalen, säger Edvin Tunek.

Ungdomarna närvarade på öppningsfesten för att ta en titt på butikens nya utseende.

– Man har sett att de har lagt ut på Instagram att de håller på och renoverar så det är kul att se vad de har gjort och hur det blev.