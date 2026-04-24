VIDEO: VARG SIKTAD PÅ HÄSTGÅRD I TRAKTEN

En varg ska ha siktats på hästgården i Källeberg utanför Tuna.
Foto: Privat
Agneta Egermo driver företaget Stall Egermo på gården Källeberg en bit utanför Tuna. Det var på hennes gård som en ryttare siktade en varg på fredagsförmiddagen.
– En tjej som rider här på gården i Källeberg såg vargen. Hon filmade vargen och vi kan inte förstå något annat än att det är en stor varg, säger Kjell Davidsson, bosatt på gården i Källeberg.
Vad känner du kring att en varg har siktats här?
– Vi har precis fått två fölungar och väntar på fyra till. Det är stora risker med allting med nyfödda fölungar. Med en varg i området är det en fara för fölungarna och även för de som har nötboskap här i bygden. Det är mängder med nyfödda kalvar överallt. Det är ingen bra sak att ha en varg här, säger Kjell Davidsson.
Klicka här för att se videoklippet på vargen.