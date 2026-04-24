24 april 2026
VIDEO: VARG SIKTAD PÅ HÄSTGÅRD I TRAKTEN

En varg ska ha siktats på hästgården i Källeberg utanför Tuna. Foto: Privat

NYHETER 24 april 2026 18.00

En ryttare gjorde på fredagsförmiddagen en vargobservation på hästgården Källeberg utanför Tuna. Här nedan finns ett videoklipp på vargen som siktades tidigare i dag.

Agneta Egermo driver företaget Stall Egermo på gården Källeberg en bit utanför Tuna. Det var på hennes gård som en ryttare siktade en varg på fredagsförmiddagen.

– En tjej som rider här på gården i Källeberg såg vargen. Hon filmade vargen och vi kan inte förstå något annat än att det är en stor varg, säger Kjell Davidsson, bosatt på gården i Källeberg.

Vad känner du kring att en varg har siktats här?

– Vi har precis fått två fölungar och väntar på fyra till. Det är stora risker med allting med nyfödda fölungar. Med en varg i området är det en fara för fölungarna och även för de som har nötboskap här i bygden. Det är mängder med nyfödda kalvar överallt. Det är ingen bra sak att ha en varg här, säger Kjell Davidsson.

Klicka här för att se videoklippet på vargen. 

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

