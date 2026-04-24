BILDEXTRA: Kika in på ÖoB som har byggts om och fått ny skrud

Butikschefen Håkan Ericsson har hela tiden sagt att kunderna inte kommer känna igen sig på ÖoB i Vimmerby när ombyggnationen är klar. Med facit i hand är det klart att han har haft fog för uttalandet. Här ovan kan du kika på bilder från den renoverade och ombyggda butiken.

Direkt efter påskhelgen stängde ÖoB i Vimmerby igen för att genomgå en totalrenovering av hela varuhuset. Butikschefen Håkan Ericsson uttryckte inför ombyggnationen att det kommer vara ett helt nytt varuhus som öppnar fredagen den 24 april. All inredning har bytts ut och redan befintliga varor har fått ny placering och många nya varor har kommit in i sortimentet för att attrahera nya kundkategorier.

I dag öppnade varuhuset igen och intresset från kunderna för att ta del av ombyggnationens slutresultat var stort. Kön ringlade sig lång utanför butiken inför öppning och inne i butiken trängdes personerna mellan hyllorna för att fynda varor som de inte har kunnat köpa på ÖoB på två och en halv vecka.

Man kan med facit i hand säga att Håkan Ericsson har all rätt att säga att ingen kund känner igen sig och att det är ett helt nytt varuhus som har öppnat i staden.

Här ovan går det att ta del av bilderna inifrån varuhuset som vår fotograf Ossian Mathiasson har tagit.