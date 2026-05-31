DEBATT: Tryggheten för våra äldre går före integriteten

Våra äldre förtjänar trygghet i vardagen – det väger tyngre än den enskildes integritet. Därför är det avgörande att kommunerna, utöver belastningsregistret, även kan begära utdrag från misstankeregistret. Den nya lagen ger tydligt stöd för detta och säkerställer samtidigt att integriteten för den sökande respekteras.

Det är dessutom helt frivilligt för den sökande att själv begära ut uppgifter från polisen. Med dessa verktyg kan kommunerna förebygga risker och ge våra äldre den trygghet de har rätt till.

Ett konkret exempel rapporterade P4 Uppland i december 2025: fem personer nekades jobb inom hemtjänsten i Östhammars kommun efter att bakgrundskontroller införts under året, i väntan på den nya lagstiftning som trädde i kraft i mars 2026.

Vi vill också lyfta fram resultatet från en enkätundersökning som Sveriges radio P4, gjordes hösten 2024 där det framkom att 50 % av landets kommuner inte begärde ut något utdrag från polisens belastningsregister när man anställde inom hemtjänsten.

*

I vår undersökning av alla 12 kommuner samt Regionen inom Region Kalmar län framkom att samtliga använde möjligheten att begära utdrag från belastningsregistret – en positiv utveckling.

Förvånansvärt nog var det bara en kommun som systematiskt begärde utdrag från misstankeregistret. När det gäller misstankeregistret, så borde samtliga kommuner med det nya lagstödet göra detsamma.

Den nya lagen ger kommuner större möjlighet att begära registerkontroll inför anställning. För arbete i hemmet hos äldre eller vuxna med funktionsnedsättning kan kommunen begära utdrag från både belastningsregistret och misstankeregistret. Syftet är att stärka skyddet för särskilt utsatta personer i välfärdsverksamhet – som våra äldre.

Så fungerar registren:

l Belastningsregistret – innehåller uppgifter om lagförda brott, som domar och strafförelägganden.

l Misstankeregistret – innehåller uppgifter om personer som är skäligen misstänkta för brott i en pågående förundersökning.

Arne Sjöberg (KD), geriatriker, ledamot i regionfullmäktige

Tyra E O Graaf (KD), distriktssköterska, ersättare i regionfullmäktige

Magreth Johansson (KD), politisk sekreterare, ledamot i regionfullmäktige