PERSON DÖD EFTER BRAND I LINKÖPING

En person har dött efter en brand i Linköping i grannlänet Östergötland. En man i 65-årsåldern är gripen och misstänkt för grov mordbrand.

Det var vid 18-tiden som polis, ambulans och räddningstjänst larmades till ett flerfamiljshus på Kungsgatan i centrala Linköping. Enligt inringaren vällde det ut svart rök från en bostad.

En halvtimme senare meddelade polisen att en person förts till sjukhus i ambulans. Vid 18.35-tiden var branden släckt och en timme senare kom beskedet att den drabbade vårdades med allvarliga skador.

Vid 21-tiden på torsdagskvällen hade polisen gripit en man i 65-årsåldern. Han var då misstänkt för grov mordbrand.

Vid 08-tiden på fredagen kom beskedet från polisen att den person som vårdats på sjukhus efter branden avlidit. Dennes anhöriga har underrättats.

"En teknisk undersökning kommer att göras av den avspärrade lägenheten, och polisen kommer att fortsätta sammanställa och utreda de uppgifter som samlats in under gårdagen", skriver polisen.

Den man som greps efter branden har under natten anhållits.