JUST NU: LARM OM TRAFIKOLYCKA I HULTSFREDS KOMMUN

Enligt larmet, som ringdes in till SOS Alarm av en förbipasserande vid klockan 22.47, ska det handla om en singelolycka med en personbil.

Platsen ska vara länsväg 129, mellan Hultsfred och Silverdalen, i närheten av korsningen mot Bredshult. Övriga uppgifter om olyckan och dess omfattning är ännu okända.

Uppdatering kl 23.15:

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör är det en personbil som har kört av vägen och krockat med ett träd. En person är drabbad, men har klarat sig helt oskadd. Läget beskrivs som "hellugnt" på platsen och den ambulans som larmades tll platsen har kunnat vända tillbaka.