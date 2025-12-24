BIL KÖRDE AV VÄG UTANFÖR VIMMERBY – FÖRAREN OSKADD

En singelolycka inträffade i höjd med Vennebjörke utanför Vimmerby på julaftonseftermiddagen.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 13.28 på julafton.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 14.40-tiden att en bil körde av vägen och hamnade i diket i höjd med Vennebjörke.

– Det var halt på vägen och bilen körde av vägen och ner i diket. Bilen stod på alla fyra hjul, men den var kraftigt demolerad och behövde bärgas från platsen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Personen som färdades i olycksbilen klarade sig utan skador.

– Som tur var ringde föraren in till oss och ambulanspersonalen gjorde en undersökning och lastade inte personen i ambulansen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

"Gjorde några piruetter"

Magnus Svahn vid räddningstjänsten i Vimmerby berättar att det är väldigt halt på vägen.

– Det är väldigt halt. Bilen kom från Vimmerby, fick sladd, körde in i en vägbank, stod utanför vägbanan och gjorde några piruetter. Föraren fick inga stora skador och behövde inte följa med ambulansen till sjukhus, säger Magnus Svahn och fortsätter:

– Jag har pratat med Trafikverket som ska försöka få ut en medarbetare som ska åtgärda det hala väglaget på gamla vägen mellan Vimmerby och Södra Vi.