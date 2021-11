Rådhuset skiftar färg den här veckan – "En viktig markering"

Under vecka 47 ligger fokus för stora delar av landet på samhällsproblemet med mäns våld mot kvinnor samt våld av olika slag i nära relationer. Vimmerby kommun är en av alla kommuner som deltar i "En vecka fri från våld". Veckan går också under namnet "Orange week" och av den orsaken skiftar rådhuset färg till orange under den här veckan.

– En viktig markering och signal är att belysa rådhuset med orange färg, säger folkhälsosamordnaren Anders Degerman, som betonar att mäns våld mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem:

– Väldigt många drabbas av det här jättestora samhällsproblemet. Det är ingenting som gemene man kanske märker, men mörkertalet är väldigt stort. Vi jobbar mycket med våld i nära relationer och lägger stort fokus på det förebyggande arbetet. Vi arbetar mycket med de drabbade men också med att ge de som utför våldet behandling, säger han.

Något vi berättade om tidigare i år och här kan du läsa mer om det. Just den här veckan har kommunen rad aktiviteter kopplade till arbetet med våld i nära relationer. Det handlar om både interna och externa aktiviteter.

– Vi har gjort en del filmer som kommer synas i kommunens sociala medier. Vi jobbar både med den som blir utsatt för våld och den som utsätter andra för våld och i filmerna lyfter vi fram familjeteamets arbete med det lokalt, säger Simon Lundborg, som är mötesplatssamordnare i kommunen.

Står på gymnasiet

Under torsdagen kommer man också stå på gymnasieskolan för att fåna upp ungdomar. Då serveras det också orange mat i skolan för att uppmärksamma problemet ytterligare.

– Det här är väldigt utbrett bland ungdomar i dag, särskilt i den digitala världen med hot om att bilder ska publiceras och så vidare. Vi kommer visa en del filmer och stå där. Vi hoppas att någon känner sig träffad och vågar söka hjälp. Ofta finns det en skam som gör att man inte söker hjälp. Ju mer vi kan berätta om det, desto fler kanske vågar söka hjälp, säger Sofi Rydell, som är socialsekreterare i Vimmerby kommun och arbetar med frågorna på daglig basis.

Medarbetare i kommunen kommer också kunna ta del av en föreläsning av Ulla Thorslund, en psykolog som är specialiserad på sexuellt våld.

– Hon kommer berätta om sexuellt våld i unga parrelationer. Det är ett stort bekymmer bland ungdomar, där man kanske blivit influerad av porrindustrin. Det är något vi behöver prata mycket om, säger Anders Degerman.

"En jämn ström"

Kommunen menar också att det aldrig ska vara så att den som utsätts för den här typen av våld inte vet var man kan vända sig.

– Den här veckan är väldigt viktig för att belysa ämnet. Vårt tydligaste budskap är att det aldrig ska falla på att man inte hittar hjälpen. Det finns mycket hjälp att få och det är en viktig uppgift för oss att förmedla det.

Redan tidigare har kommunen velat sätta mer fokus på frågorna. Men Sofi Rydell kan inte säga att antalet som söker hjälp ändrats i någon riktning.

– Det är hela tiden en jämn ström och det har absolut inte minskat. Vi har utvecklats jättemycket när det gäller de här frågorna och är på god väg att bli mycket bättre. Men det finns alltid mer att göra tänker jag. Ju fler som blir upplysta, desto enklare är det att reagera om någon blir illa behandlad. Ens bror kanske behandlar sin fru illa och då kanske man vågar markera, säger Sofi Rydell.

Det psykiska våldet är också en stor del, berättar hon.

– Det man kan tänka på som varningssignaler är om någon drar sig undan kontakt, aldrig har tid att prata, blir isolerad, inte lika glad och kanske blir sjuk, får magont elle ryggont. Då är det viktigt att som anhörig fråga om det är någonting. Då kanske man svarar "nä, det är inget", men då kan man säga att det går att berätta för mig när du känner dig redo.

"Fortgår varje dag"

Hon menar även att det är viktigt att tidigt börja lyfta de här frågorna.

– Tankarna kring sex börjar ofta i puberteten och kanske måste man börja i sexan eller sjuan.

Vad kan man göra i tidig ålder?

– Mycket handlar om information, precis som med de något äldre ungdomarna. Det kan handla om vad som är rätt eller fel och vad man får göra och inte får göra.

Att den här frågan inte bara ska uppmärksammas den här veckan är viktigt, menar Anders Degerman.

– Det här ska inte bara vara "en vecka om året". Kampanjveckor och dylikt kan ha en bra funktion och det handlar om att sätta fingret på det. Men arbetet fortgår varje dag.