Nytt utspel i tågfrågan: ”Dags att KD agerar”

Samma visa, igen och igen: det är i stort sett bara politiker i Kalmar län som tycks bry sig om Stångådalsbanan och Tjustbanan. Oavsett färgen på regeringen, oavsett sammansättningen i riksdagen – inga satsningar på tågstråken i länet.

Nu är många politiker överens om att en ny tågstation i Linköping – som banorna inte anknyts till – vore dödsstöten för de båda banorna. I helgen anklagade Gudrun Brunegård den dåvarande majoriteten i regionen för slapphet i frågan:

– Det hade varit klokt om majoriteten i regionen hade följt Kristdemokraternas och Moderaternas råd våren 2019, om att säkerställa nya resurser från staten, som skulle innebära en nödvändig upprustning av de berörda järnvägslinjerna, sa hon i den här intervjun.

"Ett påstående som är felaktigt"

Centerpartiet svarar nu med att beskylla Brunegård för lögner.

– Gudrun Brunegård, KD, hänvisar i media till att deras minister Andreas Carlsson inte skulle kunna agera. Ett påstående som är felaktigt. Utformningen är ett nationellt beslut och menar KD allvar med att hela Sverige ska leva måste det finnas med även i uppdragen till de nationella verken. Sanningen är att Regeringen har stoppat stora delar av de nya stambanorna och i Ostlänkens fall lagt krav på besparing. Det beslutet riskerar nu att drabba Kalmar län oerhört hårt säger Stihna Johansson Evertsson, distriktsordförande Centerpartiet, i ett pressmeddelande.

Region Kalmar har köpt in nya tåg för miljardbelopp.

– Om och om igen har vi arbetat för banornas infrastruktur, signalsystem och vi har också medverkat till att nya tåg köps in till banorna. Sedan 2019 har det kommit förslag att ex tåg inte ska köpas in till Tjustbanan från Kristdemokraterna, ett förslag som även kom upp på så sent som i veckan från dem. Det går inte att tolka på annat sätt än att Kristdemokraterna är beredda att ge avkall på att Kalmar län ska ha regional tågtrafik. Det har inte funnits något annat fokus och att nu påstå att vi inte arbetet för banorna säger mer om Kristdemokraterna än om Centerpartiet. Detta är beklagligt! Att vi inte håller ihop i länet över partigränserna riskerar satsningar i länet, det får vi tydligt som medskick när vi träffar staten, säger regionrådet Karin Helmersson.