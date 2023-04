Rektorn på AL om beskedet: "Finns nog många delade känslor"

I snart sju år har planerna på en ny stor högstadieskola i Vimmerby tätort varit officiella. Alternativet har varit att renovera de befintliga skolorna – Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola – och då inte minst vad gäller den sistnämnda.

Nu slängs allt arbete som gjorts i papperskorgen och det blir ingen ny högstadieskola i Vimmerby.

– Jag har förståelse för beslutet och en stor anledning är den ekonomi vi har i kommunen. Det är ett ansvarstagande beslut och man har anat att det var det här man skulle komma fram till, säger Josephine Svensson, rektor på AL-skolans högstadie.

Hon berättar att man från skolans sida en längre tid jobbat rätt hårt med planerna på en ny skola.

– Det senaste året har det blivit djupare, men man har också haft på känn att det gått åt det här hållet. Det är inte bara den kommunala ekonomin, utan också världsekonomin i stort. I förlängningen påverkar det oss också. När det lanserades 2016 trodde jag att det var möjligt, säger hon.

Värre skick då

Där och då var AL-skolan också i ett annat läge och värre skick än nu.

– Arbetsmiljöverket hade gjort nedslag kring den fysiska miljön och det såg mörkt ut då. Då hade man hopp om en ny skola, men sju år är lång tid och det hinner hända mycket. Vi har haft en pandemi och en kraftigt förändrad världsekonomi. Det var ingen som kunde förutse det. Miljön är mycket bättre på skolan nu och det har blivit ett jättelyft. Det har gjorts insatser, både med våra fantastiska fönster och kring ventilationen som varit gynnsamma.

Samtidigt finns det fortsatt ett stort behov av renoveringar och förbättringar.

– Utifrån det läget är det tråkigt och det är mycket insatser som behöver göras. Framför allt när det kommer till ytskick, men det har gjorts insatser under åren som varit jättebra och som gjort att man kommit till bukt med en hel del.

Hur kommer det påverka er att det här nu ska spridas ut över flera år?

– Det är nog det som gör det möjligt att bedriva verksamhet under tiden. Det är nästan ett måste. Man skulle önska att man hade en trollstav och kunde svinga med det, så allt var färdigt. Det hade blivit svårt att lösa en annan tillfällig plats, vilket hade varit ett måste för både personal och elever.

Har god behörighet

Rektorerna informerades av kommunledningen innan pressträffen hölls på onsdagen. Men reaktionerna är svåra att säga något om eftersom det är påsklov den här veckan.

– I gemene mans hus finns det säkert reaktioner och jag tror att det kan vara många olika och delade känslor i det här. Organisatoriskt tror jag att en del tycker att det är bra att det inte blir en stor högstadieskola i vår kommun och en del tänker nog att man gärna hade sett nya lokaler.

Moderaterna ville stå fast vid att kommunen skulle bygga en ny skola. Partiet menar att risken att slutnotan blir högre för att renovera är uppenbar samt att en ny skola hade underlättat möjligheten att rekrytera framgent.

– Jag tror att det är många andra faktorer som spelar in utöver de just fysiska förutsättningarna. Vi har väldigt god behörighet bland våra lärare, men det är klart att tillräckliga och gynnsamma lokaler spelar in och kan påverka en del, men det är inte den främsta avgörande faktorn.