Eon inleder helikopterbesiktning efter stormen i södra Sverige

Stormen Babet har dragit in över södra Sverige. Skåne, Blekinge och södra delen av Kalmar län är värst drabbat. Men även i norra delarna är det strömavbrott på vissa håll. Nu inleder Eon helikopterbesiktningar under förmiddagen.

Under natten har ett flertal elnät i Skåne, Blekinge och Kalmar län skadats av fallande träd och elstolpar som knäckts av vindarna.

De starka vindarna gör att Eon under natten koncenterat felavhjälpningen till ärenden som medfört fara för allmänhetens liv och hälsa. I övrigt har insatserna begränsats till omkopplingar i elnätet för att minimera antalet strömavbrott.

Enligt SMHI nåddes kulmen under lördagsmorgonen och stormen Babet väntas nu avta. Det gör att Eon kan inleda helikopterflygningar för att lokalisera skadorna.

– Helikopterbesiktningarna startar så snart det är möjligt, med hänsyn tagen till piloternas säkerhet. Just nu indikerar väderprognoserna att de första flygningarna tidigast kan inledas vid lunchtid. I övrigt är samtliga röjare och montörer ute i fält. Vi förväntar oss att ge de allra flesta strömmen tillbaka under dagen, men med tanke på skadornas omfattning vill jag dock förvarna om att en del kunder kan förbli utan ström under kvällen och natten, säger Peter Hjalmar, regionchef syd hos Eon.

Reparationsarbete väntar

Nu väntar ett omfattande reparationsarbete för montörerna. Peter Hjalmar avråder privatpersoner och skogsägare från att utföra eget röjningsarbete.

– Vi har en god bild av skadorna, bemanning och maskiner på plats, och har fått ut montörer i stor skala. De höga vattenstånden på Skånes sydkust har lyckligtvis inte inneburit några skador på energiinfrastukturen och vi ser att vattnet vänder tillbaka till havet nu, säger Peter Hjalmar och fortsätter:

– Ser du träd som fallit på en ledning, så anmäl det gärna till vår digitala tjänst på webbsidan. Det är förenat med livsfara att gå nära nedfallna ledningar i detta skede. Bor du på landsbygden kan det vara en god idé att titta in hos närmsta grannen och se att allt står rätt till.

I norra länet har det inte varit några larm för räddningstjänsten att hantera under natten kopplat till stormen. I Kalmar och övriga delar av södra länet har det däremot varit det.

– Det är en del träd och lösa föremål. Det skjuter på lite överallt i länet, både på Öland och på fastlandet, uppger trygghets- och larmcentralens operatör i Kalmar.