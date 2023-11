Höjt mjölkpris för Arlabönderna i december

Fem månader har det så kallade a contopriset legat stilla för mjölkbönderna. Nu höjs det i december. Kilopriset för den konventionella mjölken höjs med 10,9 öre och den ekologiska med 21,8 öre.

Det innebär att det så kallade a contpriset i december blir 448,3 öre per kilo för konventionell mjölk. Priset per kilo för ekologisk mjölk blir 515,5 öre per kilo.

– Det ekonomiska läget ute på mjölkgårdarna är fortsatt tufft, inte minst på grund av den höga räntan. Därför är det viktigt och bra att vi kan höja mjölkpriset till våra ägare, så att de kan fortsätta driva sina gårdar och bidra till att det erbjuds ett brett utbud av goda och näringsrika livsmedel på butikshyllorna. Genom att köpa Arlas produkter stöttar du svenska bönder och svenskt lantbruk, säger Arla Sveriges vd Cecilia Kocken.

Mjölkprisets utveckling påverkas av flera faktorer och bland annat minskar de globala mjölkvolymerna i flera stora produktionsområden. Dagligvaruhandeln fortsätter också att återhämta sig efter vändningen under tredje kvartalet.

Arla har cirka 2 100 mjölkbönder i Sverige.