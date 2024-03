Dyster prognos för regionen – måste spara ännu mer

Skälen till det förväntat stora minusresultatet uppges vara flera. Skatteunderlagstillväxten väntas bromsa in kraftigt under 2023. Under 2023 minskade skatteunderlaget med 1,5 procent och minskningen beräknas bli på samma nivå i år.

Den svaga befolkningsutvecklingen gör också att skatteunderlaget för regionen påverkas. En annan kännbar faktor är att regionens pensionskostnader ökat med ytterligare omkring 200 miljoner kronor från förra årets redan höga nivå.

I helårsprognosen beräknas regionen göra ett underskott på hela 347,8 miljoner kronor. Det motsvarar en negativ budgetavvikelse på 170,7 miljoner och är 268,8 miljoner lägre än förgående år.

"Noterbart är att det är tidigt på året och förändringar i omvärlden har påverkan på de ekonomiska förutsättningar och därför rådet stor osäkerhet i prognosen", skriver regionen.

"Kräver noggrann prioritering"

Under 2023 beslutade regionstyrelsen om flera ekonomiska åtgärder och tog även en uppmaning till samtliga förvaltningar och nämnder om restriktivitet och återhållsamhet.

"Det nuvarande läget kräver noggrann prioritering i olika frågor och flera effektiviseringsåtgärder pågår inom verksamheterna. Arbetet med utfasning av bemanningspersonal startade i oktober ifjol och effekterna av det märktes redan under slutet på förra året och i början av 2024. Kostnaderna för bemanningsbolag är i prognosen drygt 70 miljoner kronor lägre än ifjol", skriver regionen.

Kollektivtrafiknämnden tog under förra året också beslut om anpassningar i tåg- och busstrafiken för att minska kostnaderna.

Ska anpassa sig

Nu får nämnder och förvaltningar, som visar underskott i prognosen efter februari 2024, i uppdrag att intensifiera arbetet med att anpassa kostnadsnivån till de uppsatta ekonomiska ramarna. Man uppmanar även till återhållsamhet vad gäller kostnader i alla verksamheter.

"Kollektivtrafiknämnden ska, utöver tidigare vidtagna åtgärder, utföra ytterligare förstärkta åtgärder för att nå budget i balans. I de fall åtgärderna avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet ska detta föreläggas regionstyrelsen för beslut", skriver regionstyrelsen.