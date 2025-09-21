Vimmerbyborna ska få fokus på beredskap: "Handlar om att vara mentalt förberedd"

Vecka 39 ska Vimmerbyborna få fokus på krisberedskap. På bilden ses beredskapssamordnaren Henrik Uveborn. Bilden är ett montage. Foto: Bildbyrån/Privat

Du är en del av Sveriges totalförsvar. Det är temat för beredskapsveckan 2025 som infaller under vecka 39. – Det handlar om att vara mentalt förberedd, säger beredskapssamordnaren Henrik Uveborn.

Beredskapsveckan genomförs varje år under vecka 39 och är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. I år är temat för den nationella kampanjen "Du är en del av Sveriges totalförsvar" och med det valet vill MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, lyfta vikten av att alla behöver bidra för att kunna möta kriser och ytterst krig.

Människor ska helt enkelt förberedas för en eventuell kris, krigshot eller krig. Budskapet riktar sig till både privatpersoner, myndigheter, organisationer och givetvis kommuner.

Vimmerby kommun deltar förstås i beredskapsveckan och har planerat ett flertal aktiviteter för medarbetare och verksamheter.

– I stora drag så kommer vi ha en utställning på biblioteket där vi presenterar en krislåda som alla medborgare bör ha. Där kommer det också finnas information från MSB i form av broschyrer och det kommer rulla utbildningsfilmer från MSB under hela veckan, berättar Henrik Uveborn, beredskapssamordnare i Vimmerby kommun.

Under tisdagen blir det en utbildning i stabsmetodik och scenarioträning för kommunens krisledande tjänstemän.

– Det är inför en extraordinär händelse och hur man jobbar på ett särskilt sätt. Tjänstemännen måste då gå upp i en stab och det kommer man öva på tisdag. På onsdag blir det likadant för våra politiker, alltså de politiker som är med i krisledningsnämnden.

Ska servera krismat

Under torsdagen kommer gymnasiet testa sin förmåga att tillaga och servera krismat till eleverna.

– Det blir en krismatsedel som man ska öva på.

Under söndagen blir det sedan öppet hus i räddningstjänstens lokaler. Där blir det utställningsbord och korta presentationer av roller vid en allvarlig händelse, höjd beredskap eller krig. Då medverkar civilberedskapen, kommunen, räddningstjänsten, ambulansen, polisen och frivilliga resursgruppen.

– Det är övergripande det som väntar under veckan.

Annons:

Ska ha en plan b

Henrik Uveborn har haft tjänsten i över ett år, men har jobbat med dessa frågor inom regionen sedan 2015.

– Hur vi specifikt och i detalj bygger upp en stabil och uthållig organisation kan jag inte säga, men de senaste åren – efter invasionen av Ukraina – har medvetandegraden ökat markant. Närmast lavinartat. Det rör dels det mediala intresset för krisberedskap, dels medborgarnas, näringslivets och alla övriga aktörers intresse.

Vad är det viktigaste för allmänheten att tänka på vid skarpt läge?

– Det är att vara mentalt förberedd. Titta över vilka resurser du har hemma, hur din plan b ser ut om elen går ned, ifall det blir ett större teleavbrott och om masterna har gått ned, om det skett en cyberattack som drabbar olika system, om vattnet börjar sina eller kontamineras. Det handlar om vad man har för hemberedskap.

Hur ser din egen krislåda ut där hemma?

– Själv bor jag på landet och har god beredskap hemma. Jag har ingen specifik låda, men jag skulle klara mig som privatperson.

"Ligger bra till här"

Att öka medvetandegraden kring krisberedskap jobbar man kontinuerligt med, såväl regionalt som i kommuner.

– Veckan är till för att öka medvetenheten och tillsammans är budskapet. Det blir olika teman under veckan och massa frågor kommer dyka upp. Beredskap innebär att bli medveten och vara förberedd när något händer.

Hur ser krisberedskapen ut i kommunen?

– Den är god, men det finns mycket att göra. Alla kommuner i vårt län har kommit olika långt. Mycket beror på hur stora kommunen är och var man ligger geografiskt. Jag tycker att vi ligger bra till här i Vimmerby kommun.