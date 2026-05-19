Revisionens ordförande: "Kanske är så att man inte alltid ska läsa tidningen"

Granskningen av krisberedskapen var uppe i fullmäktige igen. Då var revisionens ordförande Magnus Gustafsson minst sagt syrlig mot hur barn- och utbildningsnämnden hanterat det hela. – Det känns inte som att BUN har penetrerat sitt svar så djupt, säger han.

Granskningen av kommunens krisberedskap har blivit en följetong. Det var vid fullmäktiges sammanträde i september som revisionens ordförande Magnus Gustafsson för första gången yppade sig om granskningen.

Kritiken då var vass, tonen allvarlig och missnöjet med kommunens krisberedskap totalt omöjlig att missa.

– Det är en diger lista på avvikelser som måste åtgärdas. Jag tar inget av innehållet här. Granskningen har precis skickats till nämnderna och man kommer få tid på sig att svara. Vi har satt den 17 december. Vi avser inte att ge någon mer tid. Det man hinner hinner man till 17 december och jag tror inte det kommer vara klart. Jag säger som min far sa när han var i livet "unna det som unna är". Ta nu inte det här som ord från en gnällspik. Var glada för att vi har hjälpt till att sortera ut en himla massa viktiga saker som finns att göra, sa Magnus Gustafsson i september.

Alla hade en läxa att göra var hans besked. Den styrande majoriteten köpte inte tonen och graden av allvarlighet från revisionen. Tillsammans med räddnings- och säkerhetschefen Peter Helge kallade man till en pressträff.

– Det är både telefonledes och att jag blivit stoppad på stan. "Vad håller ni på med?"-ungefär. Därför måste vi förtydliga detta känner vi. Det finns ingen substans i utskällningen och vi hoppas att granskningen snart kommer, sa Kindstrand Ströberg.

– Här har man gått ut med att det är katastrof med krisberedskapen i kommunen. Då måste jag reagera. Man ska vara trygg i Vimmerby kommun och jag känner ett jättestöd från politiken i frågorna. Vi har en plan och vi har också tagit fram en handlingsplan för sakerna som framkommit, men jag kan inte gå in i detalj på det, sa räddningschefen.

Ett 15-tal punkter

Cirka en månad efter detta kom innehållet i granskningen. Den samlade bedömningen var att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden endast delvis bedrev ett ändamålsenligt och sammanhållet krisberedskapsarbete medan socialnämnden i allt väsentligt gjorde det.

Kommunstyrelsen ansågs ha brister vad gäller risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering, krisledningsorganisation, utbildning, övning samt uppföljning. Bara för kommunstyrelsen handlade det om ett 15-tal punkter som man utifrån bedömningarna rekommenderades att ta tag i.

I december lämnade kommunstyrelsen ett svar på granskningen genom att ta fram en åtgärdsplan.

– Nu får vi se hur den bedöms efter åtgärdsplanen. Det handlar om vad vi ser att vi kan göra för åtgärder kring de brister som framkom i revisionen. Det är jättebra med granskningar och revision. Det gör att vi kan sätta fingret på vad vi kan utveckla och förändra, men överlag ser det bra ut. Det gjorde det även innan revisionen. Många åtgärder handlar helt enkelt om att lägga till saker i befintlig rutin, utbildningar och att öva. Det kommer vi jobba med framöver. Sedan får vi se vad de säger om den här föreslagna handlingsplanen, sa kommundirektör Ola Karlsson.

"Inte penetrerat sitt svar så djupt"

Vid förra månadens fullmäktige meddelade Magnus Gustafsson, som är opolitisk ordförande i revisionen, att en fördjupad genomgång var på gång.

– Det man levererar ser väldigt bra ut och det liknar ingenting av den första responsen som det återgavs i media, att man inte tog till sig det eller vad man ska säga. Det jag läser om i handlingar och protokoll är att man tagit till sig det med stort allvar och det sker, skulle jag vilja påstå, ett snabbt arbete vad gäller krisberedskapen, sa Magnus Gustafsson.

Under maj månads fullmäktige var det så dags för en längre genomgång.

– I korthet så har kommunstyrelsen och socialnämnden antagit sin tjänstepersons förslag till skrivelse som sin egen. Vad gäller BUN har man en annan formulering och har överlämnat förslaget till revisionen. Det kan bara vara hur man har skrivit sitt protokoll, men uppenbarligen är det olika skrivning. Det gör att det inte känns som att BUN penetrerat sitt svar så djupt. Man har bara överlämnat det. Vi får se hur det är i fortsättningen, men det är ett samtal BUN kan förbereda sig på när vi träffas. Om det är som man formulerat är det stor skillnad i ansvarstagandet mellan KS, SOC och BUN i det fallet.