Omfattande kritik i höstas: "Liknar inget av den första responsen"

Revisionen totalsågade kommunens krisberedskap. Tonen från ordförande Magnus Gustafsson var mycket allvarlig, men köptes inte av den politiska ledningen. Ännu har ingen fördjupad genomgång kommit i fullmäktige.

Det var vid fullmäktiges sammanträde i september förra året som revisionens ordförande Magnus Gustafsson hade en mycket allvarlig ton och kritiken mot kommunens krisberedskap var omöjlig att missa.

– Det är en diger lista på avvikelser som måste åtgärdas. Jag tar inget av innehållet här. Granskningen har precis skickats till nämnderna och man kommer få tid på sig att svara. Vi har satt den 17 december. Vi avser inte att ge någon mer tid. Det man hinner hinner man till 17 december och jag tror inte det kommer vara klart. Jag säger som min far sa när han var i livet "unna det som unna är". Ta nu inte det här som ord från en gnällspik. Var glada för att vi har hjälpt till att sortera ut en himla massa viktiga saker som finns att göra, sa Magnus Gustafsson i september.

Alla hade en läxa att göra var hans besked. Den styrande majoriteten uppskattade inte tonen i kritiken och kallade till en pressträff tillsammans med räddnings- och säkerhetschefen Peter Helge kort efteråt.

– Det är både telefonledes och att jag blivit stoppad på stan. "Vad håller ni på med?"-ungefär. Därför måste vi förtydliga detta känner vi. Det finns ingen substans i utskällningen och vi hoppas att granskningen snart kommer, sa Kindstrand Ströberg.

– Här har man gått ut med att det är katastrof med krisberedskapen i kommunen. Då måste jag reagera. Man ska vara trygg i Vimmerby kommun och jag känner ett jättestöd från politiken i frågorna. Vi har en plan och vi har också tagit fram en handlingsplan för sakerna som framkommit, men jag kan inte gå in i detalj på det, sa räddningschefen.

Klarade deadline

En månad senare presenterades till slut innehållet i granskningen, som var gjord av kommunens auktoriserade revisor Azets, som tidigare hette KPMG i Sverige.

– Jag varslade om den här granskningen för en månad sedan och nu kommer innehållet. Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt och samanhållet krisberedskapsarbete. Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden endast delvis bedriver ett ändamålsenligt och sammanhållet krisberedskapsarbete medan socialnämnden i allt väsentligt bedriver det, sa Magnus Gustafsson.

Kommunstyrelsen ansågs ha brister vad gäller risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering, krisledningsorganisation, utbildning, övning samt uppföljning. Bara för kommunstyrelsen handlade det om ett 15-tal punkter som man utifrån bedömningarna rekommenderades att ta tag i.

I december lämnade kommunstyrelsen ett svar på granskningen genom att ta fram en åtgärdsplan.

– Nu får vi se hur den bedöms efter åtgärdsplanen. Det handlar om vad vi ser att vi kan göra för åtgärder kring de brister som framkom i revisionen. Det är jättebra med granskningar och revision. Det gör att vi kan sätta fingret på vad vi kan utveckla och förändra, men överlag ser det bra ut. Det gjorde det även innan revisionen. Många åtgärder handlar helt enkelt om att lägga till saker i befintlig rutin, utbildningar och att öva. Det kommer vi jobba med framöver. Sedan får vi se vad de säger om den här föreslagna handlingsplanen, sa kommundirektör Ola Karlsson.

"Liknar inget av den första responsen"

Därefter har det varit tyst utåt från revisionen. I samband med april månads fullmäktige gav revisionens ordförande Magnus Gustafsson en kort rapport om revisionsplanen och kommande granskningar.

– Ni saknar säkert en fördjupad genomgång på fullmäktige av krisberedskapen. Vi följer kommunstyrelsens och nämndernas arbete med det och de får flera frågor. Det man levererar ser väldigt bra ut och det liknar ingenting av den första responsen som det återgavs i media, att man inte tog till sig det eller vad man ska säga. Det jag läser om i handlingar och protokoll är att man tagit till sig det med stort allvar och det sker, skulle jag vilja påstå, ett snabbt arbete vad gäller krisberedskapen, sa Magnus Gustafssons.

