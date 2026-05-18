Kommunens krisberedskap utsatt för ny granskning – mycket är maskat

Det var vid fullmäktiges sammanträde i september förra året som revisionens ordförande Magnus Gustafssons ton var mycket allvarlig och kritiken mot kommunens krisberedskap allt annat än dold.

– Det är en diger lista på avvikelser som måste åtgärdas. Jag tar inget av innehållet här. Granskningen har precis skickats till nämnderna och man kommer få tid på sig att svara. Vi har satt den 17 december. Vi avser inte att ge någon mer tid. Det man hinner hinner man till 17 december och jag tror inte det kommer vara klart. Jag säger som min far sa när han var i livet "unna det som unna är". Ta nu inte det här som ord från en gnällspik. Var glada för att vi har hjälpt till att sortera ut en himla massa viktiga saker som finns att göra, sa Magnus Gustafsson i september.

För samtliga fanns det en läxa att göra, enligt honom. Men den styrande majoriteten uppskattade inte tonen i kritiken och kallade kort efteråt till en pressträff tillsammans räddnings- och säkerhetschefen Peter Helge.

– Det finns ingen substans i utskällningen och vi hoppas att granskningen snart kommer, sa kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Peter Helge uppskattade inte heller tonen.

– Här har man gått ut med att det är katastrof med krisberedskapen i kommunen. Då måste jag reagera. Man ska vara trygg i Vimmerby kommun och jag känner ett jättestöd från politiken i frågorna. Vi har en plan och vi har också tagit fram en handlingsplan för sakerna som framkommit, men jag kan inte gå in i detalj på det, sa räddningschefen.

Kommunstyrelsen svarade i december

En månad senare presenterades till slut innehållet i granskningen, som var gjord av kommunens auktoriserade revisor Azets, som tidigare hette KPMG i Sverige.

– Jag varslade om den här granskningen för en månad sedan och nu kommer innehållet. Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt och samanhållet krisberedskapsarbete. Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden endast delvis bedriver ett ändamålsenligt och sammanhållet krisberedskapsarbete medan socialnämnden i allt väsentligt bedriver det, sa Magnus Gustafsson.

Kommunstyrelsen ansågs ha brister vad gäller risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering, krisledningsorganisation, utbildning, övning samt uppföljning. Bara för kommunstyrelsen handlade det om ett 15-tal punkter som man utifrån bedömningarna rekommenderades att ta tag i.

I december lämnade kommunstyrelsen ett svar på granskningen genom att ta fram en åtgärdsplan. Vid april månads fullmäktige gav revisionen ny kort rapport i ärendet.