Kommunen har tagit fram en åtgärdsplan – efter hårda kritiken

Kommunen har nu tagit fram en åtgärdsplan angående krisberedskapen efter den hårda kritiken. På bilden kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) och vice ordförande Peter Karlsson (C). Foto: Simon Henriksson

Kommunen blev hårt kritiserad av revisionen i samband med granskningen av kommunens krisberedskap. Kommunstyrelsen fick till den 17 december på sig att svara – och nu har man lämnat ett svar. – Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Det blev stora rubriker efter fullmäktigesammanträdet i september. Revisionens ordförande Magnus Gustafsson hade då en mycket allvarlig ton och kritiken mot kommunens krisberedskap var definitivt tydlig.

– Det är en diger lista på avvikelser som måste åtgärdas. Jag tar inget av innehållet här. Granskningen har precis skickats till nämnderna och man kommer få tid på sig att svara. Vi har satt den 17 december. Vi avser inte att ge någon mer tid. Det man hinner hinner man till 17 december och jag tror inte det kommer vara klart. Jag säger som min far sa när han var i livet "unna det som unna är". Ta nu inte det här som ord från en gnällspik. Var glada för att vi har hjälpt till att sortera ut en himla massa viktiga saker som finns att göra, sa Magnus Gustafsson i september.

Alla hade en läxa att göra var hans besked. Den styrande majoriteten uppskattade inte tonen i kritiken och kallade till en pressträff tillsammans med räddnings- och säkerhetschefen Peter Helge kort efteråt.

– Det är både telefonledes och att jag blivit stoppad på stan. "Vad håller ni på med?"-ungefär. Därför måste vi förtydliga detta känner vi. Det finns ingen substans i utskällningen och vi hoppas att granskningen snart kommer, sa Kindstrand Ströberg.

– Här har man gått ut med att det är katastrof med krisberedskapen i kommunen. Då måste jag reagera. Man ska vara trygg i Vimmerby kommun och jag känner ett jättestöd från politiken i frågorna. Vi har en plan och vi har också tagit fram en handlingsplan för sakerna som framkommit, men jag kan inte gå in i detalj på det, sa räddningschefen.

Klarade deadline

En månad senare presenterades till slut innehållet i granskningen, som var gjord av kommunens auktoriserade revisor Azets, som tidigare hette KPMG i Sverige.

– Jag varslade om den här granskningen för en månad sedan och nu kommer innehållet. Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt och samanhållet krisberedskapsarbete. Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden endast delvis bedriver ett ändamålsenligt och sammanhållet krisberedskapsarbete medan socialnämnden i allt väsentligt bedriver det, sa Magnus Gustafsson.

Kommunstyrelsen ansågs ha brister vad gäller risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering, krisledningsorganisation, utbildning, övning samt uppföljning. Bara för kommunstyrelsen handlade det om ett 15-tal punkter som man utifrån bedömningarna rekommenderades att ta tag i. Samtliga kan ni se i fakturan här nedan.

Till den 17 decmeber fick kommunstyrelsen på sig att lämna ett svar på granskningen. Det hann man och svaret lämnades efter tisdagens sammanträde.

– Vi fick en deadline och det klarade vi. Vi har ett svar nu och kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan, säger Eva Kindstrand Ströberg (S).

Annons:

"Ska inte negligeras"

Den upprättade åtgärdsplanen är själva svaret till revisionen.

– Nu får vi se hur den bedöms efter åtgärdsplanen. Det handlar om vad vi ser att vi kan göra för åtgärder kring de brister som framkom i revisionen. Det är jättebra med granskningar och revision. Det gör att vi kan sätta fingret på vad vi kan utveckla och förändra, men överlag ser det bra ut. Det gjorde det även innan revisionen. Många åtgärder handlar helt enkelt om att lägga till saker i befintlig rutin, utbildningar och att öva. Det kommer vi jobba med framöver. Sedan får vi se vad de säger om den här föreslagna handlingsplanen, säger kommundirektör Ola Karlsson.

Topparna i den rödgröna majoriteten tycker att man ligger bra till.

– Vi har inte all krisberedskap på plats, men vi är på god väg. Vi ligger bra till vad gäller samverkan över förvaltningarna och det bådar gott inför fortsatt krisberedskapsarbete. Vi har inte varit vana vid det här, men nu kommer det högt på agendan. Den här granskningen kom bra i tiden, säger Eva Kindstrand Ströberg (S) och Peter Karlsson (C).

Det var hårda ord i början. Var det så pass allvarligt?

– Utifrån deras mått mätt kanske. Det ska inte negligeras den här kritiken, men vi ligger bra. Nu har vi bara fått ytterligare bevisat vad vi behöver jobba med.

"Inte någon översvallande kritik"

Även länsstyrelsen har nyligen tittat på kommunens krisberedskapsarbete och granskat den.

– Det har inte varit någon översvallande kritik därifrån. Det finns saker att rätta till och skruva på och det är det som är bra med revision och granskningar. Har vi delar vi saknar, så kan vi få se vad det är. Men det är inget som har varit katastrofalt. Det är ett pågående arbete och den här revisionen kom rätt i tiden, säger Ola Karlsson.

På vår sajt hittar ni flera artiklar i ämnet från tidigare under hösten.