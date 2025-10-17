Lokalt bussbolag utan plats i nya avtalet: "Beklagligt att pris avgör"

Regionpolitikerna Carl Dahlin (M) och Robin Hanzl (M) besökte Gamleby Taxibuss under fredagen, som drabbas hårt i och med KLT:s nya upphandling. Foto: Pressbild

Efter Kalmar länstrafiks stora upphandling av busstrafiken ser det ut som att Gamleby Taxibuss inte tilldelas nytt avtal. I dagsläget har de bland annat hand om skolskjuts i norra Västerviks kommun. – Det är såklart ledsamt. Lägsta pris var den avgörande faktorn, och där har vi småföretag svårt att konkurrera med de stora, säger Denise Westerholm, delägare i Gamleby Taxibuss.

Vår tidning har tidigare i veckan skrivit om Kalmar läns nya trafikavtal för perioden 2027–2037, som uppgår till 6,5 miljarder kronor. Totalt är det åtta företag som tilldelats uppdraget i det nya avtalet.

Men det är flera företag som i dag har ett avtal med länstrafiken, som inte kom med i den nya upphandligen. Ett av de företagen är Gamleby Taxi & Buss AB, mer känt som Gamleby Taxibuss.

”Valet föll på företagen som lämnade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet och där samtliga kvalificeringskrav har uppfyllts”, skriver regionen i sitt pressmeddelande.

– Det är beklagligt att det är priset som avgör. Jag hoppas på att regionen eller länstrafiken förstår att lägstapris inte är det bästa. Många andra upphandlingar styrs av kvalité, men här är de nöjda bara företagen lovat att de kan upprätthålla kvalitén, säger Denise Westerholm.

Kan behöva varsla personal

Den nuvarande upphandlingen som Gamleby Taxibuss haft, som rört skolskjuts för norra delen av Västerviks kommun, påbörjades 2017 och håller på till augusti 2027.

Än så länge är inte avtalen i Kalmar länstrafiks nya upphandling påskrivna. Men om den nya upphandlingen står sig, kommer det få konkreta konsekvenser för företagets 13 anställda.

– Det ligger en överklagan på kammarrätten och överklagningsperioden är i ett par dagar till. Men om avtalet går igenom så innebär det för oss att vi behöver avveckla fordon som kör i dagsläget, och chaufförer kommer behöva antingen omplaceras eller sägas upp, säger Denise Westerholm.

Hon gör en parallell till lanthandelns utmaningar:

– Det här är lite likt lanthandeln. Alla vill att de ska finnas, men om ingen handlar finns det inte kvar. I vårt fall kan vi inte upprätthålla en taxiservice enbart, vår verksamhet bygger på att vi har ett avtal i ryggen också.

Gamleby Taxibuss, som har rötter i bygden sedan 1940-talet, har under flera decennier haft ansvar för skoltransporter i norra delen av Västerviks kommun. Denise Westerholm beskriver en verksamhet som är mer än bara transport.

– Det är ett ganska stort ansvar. Upphandlingen är lagd som att det är linjelagd skolskjuts bara, men vårt ansvar är ju mer än så. Man får nära kontakt med skolor, förändrar och barn. Och det är kanske där vi skiljer oss från de stora företagen.

"Det är ett bekymmer"

Moderaterna i Region Kalmar län oroas över framtiden för flera av länets mindre trafikföretag efter KLT:s senaste trafikupphandling. Under fredagen besökte de bland annat Gamleby Taxibuss för att diskutera följderna av upphandlingen.

– Det är ett bekymmer när upphandlingar blir så styrda av lägsta pris och omfattande krav att små aktörer trängs ut. Vi skulle föredra villkor som gör det möjligt för lokala företag att konkurrera på rimliga grunder, säger Carl Dahlin (M), regionråd.

– När upphandlingsunderlagen är så strikt hållna blir trafiken satt i sten och svårare att anpassa till verkliga behov – till exempel i skol- och sjuktransporter. Ett sätt att göra det mer användarvänligt är att låta företagen närmast uppdraget lämna lösningar och tävla på lika villkor, säger Robin Hanzl (M), ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

Moderaterna lyfter samtidigt fram att vissa lokala aktörer ändå fått fortsatt förtroende i det nya avtalet.

– Samtidigt gläds vi verkligen åt att Nilsbuss i Vimmerby finns med. Det visar att lokala entreprenörer kan leverera kvalitet och stabilitet – och bör uppmuntras när de gör det, säger Robin Hanzl.

–Vi vill se fler sådana möjligheter för små och medelstora företag, utan att politiken lägger sig i tekniska lösningar. Moderaterna ser gärna att regionen i framtida upphandlingar gör mer för att främja både kvalitet och lokal service, särskilt i glesbygd så att fler av länets mindre entreprenörer kan delta med framgång, säger Carl Dahlin.

