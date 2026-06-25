Glädjande siffror för Kalmar länstrafik – resenärerna mycket nöjda

Kalmar länstrafik har nöjda kunder. Det framkommer i en ny undersökning, där alla målvärden uppnåddes eller överträffades.

I den senaste uppföljningen bland invånare, kunder och samarbetspartners fick Kalmar länstrafik (KLT) mycket fina resultat. Det var 93 procent som uppgav att de är nöjda med sin senaste färdtjänstresa och 92 procent som är nöjda med sin senaste sjukresa.

I ett pressmeddelande säger Peter Wretlund (S), kollektivtrafiknämndens ordförande, att resultaten är ett kvitto på det viktiga jobb som varje dag utförs av förare, kundtjänst, trafikledning, handläggare och många andra medarbetare och samarbetspartners.

– Det här är såklart mycket glädjande siffror. När över nio av tio är nöjda med sin färdtjänstresa eller sjukresa stärker vi människors trygghet i vardagen. Vi ska vara stolta, men aldrig nöjda. Därför behöver vi fortsätta utveckla trafiken, förbättra punktligheten, stärka bemötandet och göra det enklare att resa i hela länet, säger Peter Wretlund (S), i pressmeddelandet.

KLT nådde alla målvärden

Alla målvärden som KLT satt upp nåddes eller överträffades. Det visades särskilt starka resultat inom färdtjänst, sjukresor och tillståndshantering. Andelen kunder totalt som är nöjda med sin senaste resa var 77 procent. Den samlade nöjdheten ligger på 52 procent, vilket även var målvärdet.

– Vi ska fortsätta jobba för att allt fler ska vara nöjda med länstrafiken. Vårt uppdrag är att steg för steg göra kollektivtrafiken mer pålitlig, mer tillgänglig och mer attraktiv. Det är så vi bygger ett Kalmar län där fler kan leva, arbeta och resa hållbart, säger Peter Wretlund.