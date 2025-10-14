HÄR ÄR FÖRETAGEN SOM FÅR KÖRA LINJELAGD BUSSTRAFIK

Nu är det klart vilka som är vinnare i upphandlingen om den linjelagda busstrafiken mellan 2027 och 2037. Foto: Pressbild

Nu har ett nytt avtal för busstrafiken i Kalmar län träffats. Det sträcker sig mellan 2027 och 2037 och totalt är värdet på 6,5 miljarder kronor.

Kalmar länstrafik, KLT, har nu beslutat vilka företag som ska tilldelas uppdrag att köra linjelagd busstrafik i länet. Avtalen omfattar all linjelagd busstrafik och skolskjuts samt en liten andel särskilda persontransporter.

Avtalstiden är på tio år med ett totalt värde på cirka 6,5 miljarder kronor fördelat på 650 miljoner kronor per år.

Totalt är det åtta företag som tilldelats uppdraget i det nya avtalet:

*Bergkvara AB

*Buss i väst AB

*Busspecialisten i Småland AB

*Go-Ahead AB

*Nilsbuss AB

*Stegos begagnade bildelar

*Vikbolands Taxi AB

*Vy buss AB

19 företag lämnade anbud

Sammanlagt lämnade 19 företag anbud i upphandlingen. Valet föll på företagen som lämnade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet och där samtidigt samtliga kvalificeringskrav uppfylldes.

– Det här är Region Kalmar läns största upphandling och det är glädjande att många företag har lämnat anbud. Stor konkurrens leder till mer genomarbetade och fördelaktiga anbud. Upphandlingen kommer att gynna hela länet: från Region Kalmar län och samtliga kommuner, till länets skattebetalare och resenärer, säger Jesper Zetterström, upphandlingschef på Region Kalmar län.

Stadstrafiken i Kalmar, Västervik och Oskarshamn blir helt elektrifierad. Övrig busstrafik i länet kommer att köras på 100 procent förnybara drivmedel. I Kalmar stadstrafik kommer även antalet ledbussar bli fler i syfte att minska trängseln ombord vid pendlingstid och för att fler ska kunna resa med bussarna i staden.

– Vi har ställt fler nya hållbarhets-, trygghets- och kvalitetskrav i trafikupphandlingen som vi hoppas ska ge en mer positiv upplevelse för resenärerna. Exempelvis minskar elbussarna utsläppen och bullret i våra större städer samtidigt som att resenärerna får en mer behaglig resa säger Mattias Ask, trafikdirektör på Kalmar länstrafik.

Finns pågående överprövning

Beredskap och säkerhet har tagits i beaktning i upphandlingen utifrån det förändrade omvärldsläget, meddelar KLT.

"Det finns ett stort antal krav för att kunna säkerställa att kollektivtrafiken kan bedrivas vid störda förhållanden eller kriser. Trygghetskameror ombord på fordonen är också ett krav som syftar till att stärka tryggheten för resenärerna och förarnas arbetsmiljö. Den upplevda kvaliteten och komforten på fordonen ska öka på de större regionbussarna med bredare säten. Benutrymmet på vissa regionbussar kommer också att vara mer generöst i den främre delen av fordonen. Detta för att förbättra möjligheten att kunna jobba med dator ombord på bussen", skriver man i ett pressmeddelande.

– Vi hoppas att den ökade komforten i regionbussarna ska mottas positivt av resenärerna och kunna bidra till att fler väljer att studie- och arbetspendla med Kalmar länstrafik i framtiden, säger Mattias Ask.

Nu följer en avtalsspärr på tio dagar till och med den 24 oktober. Det finns en pågående överprövning hos Kammarrätten där beslut ännu inte har fattats. Med anledning av det behöver Region Kalmar län invänta både avtalsspärr och besked från Kammarrätten innan avtalen kan signeras.