Regionen säger ja – det blir halverade priser på månadsbiljetter

Kollektivtrafiknämnden har sagt sitt. Kalmar länstrafik kommer halvera priset på månadsbiljetter mellan 1 juli och 31 december.

Det hela bottnar i ett erbjudande från regeringen som täcker 50 procent av kostnaderna i efterhand. Utifrån erbjudandet kommer 30-dagarsbiljetter för vuxna, studenter och ungdomar samt även seniorbiljetten att halveras hos Kalmar länstrafik från 1 juli.

Priset på biljetterna sänks automatiskt i samtliga försäljningskanaler.

30-dagarsbiljetter samt seniorbiljetter som köps under perioden kommer att få en aktiviteringstid på 30 dagar jämfört med 365 dagar som gäller i dag. Aktiviteringstiden är som det låter, alltså den tid resenären har på sig att börja använda biljetten innan den förfaller.

Biljetterna fungerar som vanligt förutom att priset är lägre och aktiveringstiden kortare.

Ingen ersättning för tidigare biljetter

Det halverade priset avser endast biljetter som köps från och med den 1 juli. Biljetter som köps innan dess omfattas inte av det rabatterade priset. Det går inte heller att få någon ersättning för tidigare köpta biljetter.

"För att säkerställa följsamhet till erbjudandet från regeringen behöver Kalmar länstrafik införa ett slutdatum för försäljningen av de rabatterade biljetterna. Regeringen lämnar bidrag för månadsbiljetter som börjar användas senast den 1 december. Den statliga förordning som ska reglera detta kommer dock att fastställas tidigast i slutet av juli. Därför kommer kollektivtrafiknämnden att besluta slutdatum för försäljning av rabatterade biljetter under hösten", skriver regionen.

Kostnaden för den som vill kunna åka i hela länet blir nu 868 kronor för vuxen, 651 kronor för studenter och 521 kronor för ungdomar. Åker man bara inom en zon blir motsvarande 356 kronor, 267 kronor och 213,50 kronor. Seniorbiljetten hamnar på 153 kronor.