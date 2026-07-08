Bolaget har utsett sin första vd – 28 nya tåg tas i trafik nästa år

Krösatågens styrelse har utsett Anders Ekman till vd för det nybildade Krösatågen AB som ska ansvara för utvecklingen av Krösatågssystemet. Foto: MostPhotos

Krösatågens styrelse har utsett Anders Ekamn till vd för det nybildade bolaget Krösatågen AB. Rekryteringen ses ett steg i uppbyggnaden av den gemensamma organisation som ska ansvara för utvecklingen av Krösatågssystemet.

Krösatågen AB är regionernas gemensamma bolag för att utveckla och samordna Krösatågssystemet. Bolaget ansvarar bland annat för trafikutveckling, fordonsförvaltning och operativ ledning.

Bolaget har sitt säte i Nässjö och en av bolagets första större uppgifter blir att införa 28 nya tåg som successivt tas i trafik under 2027. De nya tågen ska ge resenärerna en mer tillgänglig och bekväm resa med högre komfort och bättre utrymmen för exempelvis cyklar och barnvagnar.

Bolagets första vd utsedd

I dag meddelar Kalmar länstrafik att man har tillsatt en vd för det nybildade bolaget Krösatågen AB. Anders Ekman tillträder vd-tjänsten den 1 november. Det står i pressmeddelandet att Anders Ekman har lång erfarenhet av ledande befattningar inom järnvägs- och kollektivtrafikbranschen, haft flera chefsroller med ansvar för stora trafikavtal och kommer närmast från rollen som marknads- och affärschef på ProTrain.

”Jag är mycket glad över förtroendet att få leda Krösatågen AB. Det är inspirerande att få bygga upp en helt ny organisation tillsammans med kommande kompetenta medarbetare och skapa bästa möjliga förutsättningar för ett starkt Krösatågssystem och en ännu bättre resa för våra resenärer”, säger Anders Ekman i ett pressmeddelande.

Krösatågen är ett tågsystem i södra Sverige och bakom Krösatågen står sex regionala kollektivtrafikorganisatörer, det vill säga Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Skånetrafiken och Hallandstrafiken.

Krösatågen AB bildades under juli 2026 och ansvarar för att samordna, utveckla och stärka det regionala tågresandet i södra Sverige.

”Syftet med bolaget är att stärka det operativa ledarskapet, skapa en gemensam och effektiv organisation samt utveckla en sammanhållen fordonsförvaltning. Erfarenheter från andra regionala tågsystem visar att bolagsformen kan bidra till långsiktighet, stabilitet och effektiv resursanvändning” skriver Kalmar länstrafik i pressmeddelandet.