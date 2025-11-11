Tre har valts ut – vilket är Smålands mest klassiska bakverk?

Vilket är Smålands landskapsbakverk? Detta går nu att rösta på. Foto: Pressbild

Just nu pågår en omröstning kring vilket bakverk som mest symboliserar ett landskap. I Småland har tre bakverk valts ut och det rör sig om marsipantårta, budapestbakelse och ostkaka.

Tillsammans med måltidshistorikern Richard Tellström har Epoq, Elgigantens köksvarumärke, lanserat initiativet "Hela Sveriges Bakverk". Det är en hyllning till landets baktradition och de lokala bakverk som berättar en historia om platsen de kommer från.

Här bjuds svenska folket in att rösta fram vilket bakverk som bäst representerar just deras landskap. Två till tre bakverkskandidater för varje landskap har valts ut.

Det är bakverk som ska berätta något om platsens kultur, historia och lokala råvaror. I urvalet ryms allt från klassiska småkakor och festtårtor till matbröd, bullar och ostkaka.

Gällande Småland har marsipantårta, budapestbakelse och småländsk ostkaka kvalat in på listan.

– Våra svenska bakverk är mer än bara något gott till kaffet. De är berättelser om hembygder, människor och traditioner – om hur Sverige har smakat genom tiderna. Bakverken är ett fönster in i vår kultur. De säger något om vilka vi är, hur vi levt och vad vi firat, och de väcker stolthet, säger Richard Tellström, måltidshistoriker och docent i måltidskunskap.

Själva omröstningen kring vilket av de här tre bakverken som är Smålands landskapsbakverk pågår under veckorna 44 till 49. Det finns även möjlighet att skicka in en helt egen kandidat om man anser att något givet har missats.