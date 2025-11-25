Bron stängs av – så leds trafiken om och här är vägarna du kan ta

Från tisdag 25 november klockan 16:00 till onsdag 26 november klockan 07:00 kommer bron på Norra Oskarsgatan att vara helt avstängd. Foto: Lotta Madestam

Bron på Norra Oskarsgatan i Hultsfred hålls avstängd från tisdag kväll till onsdag morgon. All trafik hänvisas till att köra annan väg.

Arbetet med att renovera bron på Norra Oskarsgatan i Hultsfred, det vill säga bron som går över riksväg 23/34, har hållit på ett tag. Arbetet beräknas vara färdigt vecka 50. Det kommer i vår läggas ny asfalt innan och efter bron på Norra Oskarsgatan och Industrigatan.

Från tisdagen den 25 november klockan 16.00 till onsdagen den 26 november klockan 07.00 kommer bron på Norra Oskarsgatan vara helt avstängd. All trafik hänvisas att köra annan väg.

Så leds trafiken om i samband med broavstängningen:

Alternativ väg om du kommer söder ifrån och ska till området Nyhagen:

Kommer du söder ifrån och ska till området Nyhagen, kör förbi bron och ta fjärde avfarten i rondellen för att komma i södergående körfält och in på området.

Alternativ väg om du kommer från Hultsfred tätort och ska söder ut på riksväg 23 eller till Nyhagen:

Kommer du från Hultsfred tätort och ska söder ut på riksväg 23 eller till Nyhagen, välj i stället att köra ut norrgående på riksvägen och ta fjärde avfarten i rondellen.

Alternativ väg om du kommer från Nyhagen och ska norr ut på riksvägen 23 eller in mot Hultsfred tätort:

Kommer du från Nyhagen och ska norr ut på riksvägen 23 eller in mot Hultsfred tätort, kör söder ut på riksvägen och välj infarten till Målillavägen, vidare på Västra Långgatan, Östra Långgatan, Silverslättsvägen och ut på riksvägen via rondellen vid Silverslättsvägen.