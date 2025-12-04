Nya siffror i dag: Inflationen föll kraftigt i november

Inflationen enligt måttet KPIF föll från 3,1 till 2,3 procent i november. Detta enligt preliminära siffror som statistikmyndigheten SCB presenterar på torsdagsmorgonen.

– I november sjönk samtliga inflationsmått enligt preliminära siffror, säger Filip Hellberg, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Enligt preliminär statistik sjönk inflationen enligt KPI från 0,9 procent i oktober till 0,3 procent i november. Månadsförändringen för KPI från oktober till november var -0,4 procent, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Den preliminära inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), som är det mått som Riksbanken utgår från i sitt inflationsmål på 2 procent, sjönk från 3,1 procent i oktober till 2,3 procent i november. Detta var en större nedgång än väntat. Analytiker hade i genomsnitt räknat med att KPIF-inflationen skulle sjunka till 2,5 procent, från 3,1 procent i oktober. Månadsförändringen för KPIF från oktober till november var -0,2 procent.

För KPIF-XE (KPIF exklusive energi) var den preliminära inflationstakten i november 2,4 procent, vilket kan jämföras med 2,8 procent i oktober. Månadsförändringen för KPIF-XE från oktober till november var -0,6 procent.

Snabb-KPI är ett preliminärt snabbestimat som publiceras fem arbetsdagar innan den officiella publiceringen. För Snabb-KPI publiceras endast KPI, KPIF och KPIF-XE på total nivå. Mer detaljerad info samt definitiva siffror kommer den 11 december.