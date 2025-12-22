Chaufför från grannkommunen med storvinst – går i pension

I lördags delades det ut extravinster i Lottos Andra Chansen Julextra. En av vinnarna var en man från Eksjö kommun. Nu ska han gå i pension.

Tio miljonvinster delades ut under lördagskvällens dragning av Lottos Andra Chansen Julextra. En av vinsterna gick till en man i 70-årsåldern från grannkommunen Eksjö.

– Har jag vunnit en miljon?! Åh herregud! säger mannen när han gratuleras av Svenska Spel Turs kommunikatör under en rast som lastbilschaufför, och fortsätter:

– Jag vet inte vad jag ska säga – snacka om att få en bra julklapp. Det är helt fantastiskt!

Spelet inlämnat i Hjältevad

Tidigare har han under sina år med Lotto som mest vunnit några tusenlappar. Han har redan planer på vad vinsten ska gå till.

– Jag jobbar fortfarande, men nu kommer jag nog gå hem. Jag har arbetat som chaufför i 53 år, men det här blir nog mitt sista år. Den här vinsten betyder hur mycket som helst. Vem kunde tro att man skulle bli miljonär? säger mannen.

Dessutom ska han inhandla en ny bil. Det vinnande spelet var inlämnat på Ica Nära Lundbergs i Hjältevad.

– Det var verkligen en glatt överraskad man jag fick gratulera till miljonvinsten. Nu får han fira vinsten ordentligt och njuta av de nya möjligheterna som vinsten för med sig, säger vinnarkommunikatören Natalie Wallin.