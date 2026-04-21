Klar förbättring på några år – fler i kommunen kan simma

Kommunen har ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att fler ska lära sig simma. Satsningen tycks fungera. Kommunen meddelar nu att allt fler klarar simkraven i tidig ålder.

Simundervisningen startar redan i årskurs två. Då får eleverna åka till simhallen vid sex tillfällen och träna både simning och livräddning. Målet är att eleverna ska lära sig att simma 50 meter bröstsim och tio meter ryggsim.

I årskurs fyra får eleverna återvända till simhallen för att visa sina kunskaper och utveckla dem ytterligare. Då ingår bland annat att simma 200 meter varav 50 meter på rygg. I årskurs sex sker en ny uppföljning av simkunnigheten och i årskurs åtta får eleverna återigen visa sina färdigheter inom både simning och livräddning.

Bakom planeringen av simundervisningen står Ingela Svensson Bogren, intendent på Vimarskolan, som tillsammans med idrottslärarna och simlärarna ser till att undervisningen fungerar.

– Vi strävar efter att fler elever ska klara målen redan i yngre åldrar. De är ofta mer motiverade då. Elever som inte når kunskapskraven får fler möjligheter att träna. Extra simtillfällen erbjuds främst till elever i årskurs 4–9, och om vi har möjlighet även till yngre elever, säger Ingela Svensson Bogren i ett pressmeddelande.

"Livsviktig kunskap"

I årskurs fyra till nio finns cirka 1 050 elever. 34 av dem uppfyller i dagsläget inte simkraven. Tio av dem går på högstadiet. Det är en klar förbättring jämfört med hur det såg ut för ett antal år sedan.

– Många av de elever som inte uppfyller kraven kan faktiskt simma, men inte tillräckligt långt. Därför är det viktigt att vi fortsätter träna och följa upp, säger läraren Anneli Gunnarsson.

Simundervisningen handlar om mycket mer än att klara ett betygskrav är kommunen tydlig med.

– Det är livsviktig kunskap som vi ger till barnen. Eleverna lär sig inte bara att ta sig fram i vattnet, utan också att rädda sig själva och hjälpa andra, säger läraren Kajsa Braf.

Vissa utmaningar består i att elever har begränsad kontakt med vatten utanför skolan och att det hos en del kan finnas rädsla för vatten, även hos vårdnadshavare. Kommunen skickar därför ut information till alla vårdnadshavare och sedan 2024 finns också en folder som beskriver hur simundervisningen går till.

– Vi ser verkligen att det här arbetet gör skillnad, och det är förstås väldigt roligt, säger Ingela Svensson Bogren.