LÄNET: Avråder besök vid turistmålet efter invasion av fästingar

Gravfältet är en av Ölands mest kända fornlämningar och en välbesökt del av Karums alvar. Nu avråder Länsstyrelsen från alla besök vid platsen. Skälet är ovanligt: platsen har nämligen invaderats av fästingar.

"Fästingar är ett vanligt inslag i naturen och på Karums alvar har det under flera år funnits ovanligt många fästingar – men nu, redan tidigt på säsongen, ser vi en extrem ökning i området. Eftersom fästingar är förenade med hälsorisker avråder vi tills vidare från besök till gravfältet Noaks ark", skriver Länsstyrelsen.

Oklar orsak

Vad den stora mängden beror på vet man inte.