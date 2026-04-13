LÄNET: Avråder besök vid turistmålet efter invasion av fästingar

– Vi vet i nuläget inte vad den stora mängden fästingar just här beror på. Fåren som betar markerna har farit illa och besökare, reservatförvaltare och entreprenörer har alla upplevt det besvärligt med så mycket fästingar. Samtidigt har intilliggande marker inte det här problemet, utan det är bara just här, säger naturkommunikatör Anna Lindberg på Länsstyrelsen Kalmar län.
Djur hålls borta från marken
Arten det handlar om är trubbnosfästing.
– Vi har så många andra fina områden i vårt län som vi gärna rekommenderar våra besökare till att det kändes rimligt att avråda från besök just här i år, säger Anna Lindberg.
Även djur kommer att hållas borta från marken under året och Länsstyrelsen kommer inte röja runt gravarna för att minska riskerna för sina samarbetspartners. Däremot kommer området att brännas av inför nästa säsong.