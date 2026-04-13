13 april 2026
LÄNET: Avråder besök vid turistmålet efter invasion av fästingar

Alla avråds från att besöka Noaks Ark på Öland i år på grund av en enorm mängd fästingar. Foto: MostPhotos

NYHETER 13 april 2026 15.00

Fornlämningen Noaks Ark på Öland har invaderats av fästingar. Nu är mängden så enorm att Länsstyrelsen avråder människor från att besöka platsen. 

Gravfältet är en av Ölands mest kända fornlämningar och en välbesökt del av Karums alvar. Nu avråder Länsstyrelsen från alla besök vid platsen. Skälet är ovanligt: platsen har nämligen invaderats av fästingar. 

"Fästingar är ett vanligt inslag i naturen och på Karums alvar har det under flera år funnits ovanligt många fästingar – men nu, redan tidigt på säsongen, ser vi en extrem ökning i området. Eftersom fästingar är förenade med hälsorisker avråder vi tills vidare från besök till gravfältet Noaks ark", skriver Länsstyrelsen. 

Oklar orsak

Vad den stora mängden beror på vet man inte. 

– Vi vet i nuläget inte vad den stora mängden fästingar just här beror på. Fåren som betar markerna har farit illa och besökare, reservatförvaltare och entreprenörer har alla upplevt det besvärligt med så mycket fästingar. Samtidigt har intilliggande marker inte det här problemet, utan det är bara just här, säger naturkommunikatör Anna Lindberg på Länsstyrelsen Kalmar län.

Djur hålls borta från marken

Arten det handlar om är trubbnosfästing. 

– Vi har så många andra fina områden i vårt län som vi gärna rekommenderar våra besökare till att det kändes rimligt att avråda från besök just här i år, säger Anna Lindberg.

Även djur kommer att hållas borta från marken under året och Länsstyrelsen kommer inte röja runt gravarna för att minska riskerna för sina samarbetspartners. Däremot kommer området att brännas av inför nästa säsong. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

